Caminhão carregado com carne cai no Rio Paraibuna

A carga começou a ser saqueada pela população

da Redação - 11/10/2021

Um caminhão carregado com carne suína caiu na madrugada desta segunda-feira, 11 de outubro, no no Rio Paraibuna, na altura do Bairro Ladeira. A ocorrência foi registrada pelo 4° Batalhão do Corpo de Bombeiros por volta das 3h.



Segundo informação da assessoria, "o veículo rompeu a proteção da ponte e caiu às margens do rio, onde ficou muito próximo à água. O condutor do caminhão ficou preso às ferragens e o passageiro conseguiu sair por conta própria. A corporação fez uso do desencarcerador para retirada do motorista, que foi encaminhado pela unidade de resgate para unidade hospitalar".



Segundo testemunhas, o veículo tombou ao fazer uma curva, atravessou a proteção lateral e caiu no local. A carga começou a ser saqueada pela população e os bombeiros acionaram a Polícia Militar (PM) para evitar a ação no local. A idade das vítimas não foi divulgada.