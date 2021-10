Linhas de ônibus sofrem alteração no horário

Veja como fica

da Redação - 11/10/2021

Em virtude da inauguração do Parque Municipal, antigo Serviço Social do Comércio (Sesc), nesta terça-feira, 12 de outubro, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) realizou as seguintes alterações nas linhas de ônibus do município:



Linha 520 - Aeroporto:



Atendimento extra ao Parque Municipal nos dias 12 16 e 17, com os seguintes horários extras no sábado, domingo e feriados:



Saídas do bairro:

6h55, 8h35, 10h15, 11h55, 13h35, 15h15 e 16h55.



Saídas do centro:

6h10, 7h40, 9h20, 11h, 12h40, 14h20 e 16h.



Itinerário da ida:

Rua Acácio Alves Alvim (nº 1.844), Rua Otília de Souza Leal, Rua das Rosas, Rua das Margaridas, Rua das Hortências, Rua dos Pinheirais, Rua das Margaridas, Avenida Prefeito Mello Reis (até a entrada do Bairro Aeroporto e retorna), Avenida Deusdedith Salgado, Avenida Doutor Paulo Japiassú Coelho, Avenida Presidente Itamar Franco, Rua Doutor Romualdo, Avenida Barão do Rio Branco e Rua Silva Jardim (s/n - Ponto Final).



Itinerário da volta:

Rua Silva Jardim (s/n ), Avenida Francisco Bernardino , Avenida Barão do Rio Branco, Avenida Presidente Itamar Franco, Avenida Doutor Paulo Japiassú Coelho, Avenida Deusdedith Salgado, Avenida Prefeito Mello Reis (até a entrada do Bairro Aeroporto e retorna), Rua das Margaridas, Rua das Petúnias, Rua Porto Alegre, Rua Maceió, Rua Cuiabá, Rua Florianópolis, Rua Brasília, Rua Natal, Alameda dos Manacás, Alameda dos Ipês, Rua Nestor Vasconcelos Netto, Alameda dos Manacás, Alameda dos Ipês, Rua Otília de Souza Leal, Rua Acácio Alves Alvim, Rua das Cássias, Rua das Esmeraldas e Rua Acácio Alves Alvim (nº 1.844 - Ponto Final).

Linha 531 – Nova Califórnia:



Atendimento ao Parque Municipal, com dois veículos extras, nos dias 12 16 e 17. A linha terá os seguintes horários extras no sábado, domingo e feriados:



Saídas do bairro:

6h50, 8h30, 9h05, 10h10, 10h45, 11h50, 12h25, 13h30, 14h05, 15h10, 15h45, 16h50, 17h25 e 18h30.



Saídas do centro:

6h10, 7h40, 8h15, 9h20, 9h55, 11h, 11h35, 12h40, 13h15, 14h20, 14h55, 16h, 16h35 e 17h40.



Itinerário da ida:

Rua Alameda dos Ipês (nº 50), Rua Nestor Vasconcelos Neto, Rua Alameda dos Manacás, Rua Alameda dos Ipês, Rua Otília de Souza Leal, Rua Acácio Alves Alvim, Rua José Victório Castegliani, Rua Professor José Vilas Bouçada, Rua Álvaro José Rodrigues, Avenida Presidente Costa e Silva, Rua José Lourenço Kelmer, Rua José Kirchmaier, Rua Luiz Zuddio, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento, Avenida dos Andradas e Rua Silva Jardim (s/n - atrás do mercado - Ponto Final).



Itinerário da volta:

Rua Silva Jardim (s/n - atrás do mercado), Avenida Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Avenida dos Andradas, Rua Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento, Rua Engenheiro Gentil Forn, Rua Luiz Zuddio, Rua José Kirchmaier, Rua José Lourenço Kelmer, Avenida Presidente Costa e Silva, Rua Álvaro José Rodrigues, Rua Professor José Vilas Bouçada, Rua José Victório Castegliani, Rua Acácio Alves Alvim, Rua Otília de Souza Leal e Rua Alameda dos Ipês (nº 50 - Ponto Final). Depois das 20h, o Ponto Final será na Rua Nestor Vasconcelos Neto, nº 190.



Além dessas, as linhas abaixo também sofreram mudanças:



Linhas 305 - Jardim Esperança:

Alteração do quadro de horários para os dias úteis, com o acréscimo de mais três viagens.



Linha 306 - Barão do Retiro:

Alteração do quadro de horários para os dias úteis.



Linha 307 - Barão do Retiro / Floresta:

Retorno operacional durante os dias úteis.