São Geraldo é festejado por comunidades da Arquidiocese em Juiz de Fora

Na cidade, o santo dá nome à paróquia do Bairro Teixeiras

da Redação - 11/10/2021

No dia 16 de outubro, a Igreja Católica celebra São Geraldo Majela, irmão redentorista declarado o padroeiro dos partos felizes. O santo italiano não passou por uma conversão repentina, tampouco espetacular; apenas foi crescendo constantemente no amor de Deus. Tinha saúde frágil, porém força no espírito, assim, vencendo muitas tentações e aflições.



Na Arquidiocese de Juiz de Fora, o santo dá nome à paróquia do Bairro Teixeiras, à Quase-Paróquia do Filgueiras e a diversas capelas; tais comunidades prepararam programações especiais para homenageá-lo. No bairro Teixeiras, a festividade tem início nesta quinta-feira (7), com novena às 19h. Confira:



Paróquia São Geraldo – Bairro Teixeiras

*A Matriz fica na Rua Nair Furtado de Souza, 10 – Teixeiras



De 7 a 15 de outubro – Novena

19h – Missa



Dia 16 de outubro – Sábado – Festa de São Geraldo

7h e 19h30 – Missas festivas



*O Santíssimo Sacramento ficará exposto para adoração das 8h às 18h, quando será dada a bênção solene.



*Todas as celebrações serão transmitidas pelas redes sociais da paróquia.

**Para participar presencialmente das Missas é necessário fazer o agendamento prévio na secretaria paroquial.



Quase-Paróquia São Geraldo – Bairro Filgueiras

*A Matriz fica na Rua Aníbal Beligoli, s/nº – Filgueiras



Dia 17 de outubro – Domingo

8h – Missa em honra ao padroeiro



*Para participar presencialmente das Missas é necessário fazer o agendamento prévio.



Igreja São Geraldo – Bairro Jardim Esperança (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A igreja fica na Rua Hélio Fellet, 100 – Jardim Esperança



De 13 a 15 de outubro – Tríduo



Dia 13 de outubro – Quarta-feira

19h30 – Celebração de abertura do tríduo



Dia 14 de outubro – Quinta-feira

19h30 – Adoração e meditação de São Geraldo diante do Santíssimo



Dia 15 de outubro – Sexta-feira

19h30 – Terço milagroso de São Geraldo e leitura das cartas



Dia 16 de outubro – Sábado – Festa de São Geraldo

19h – Missa festiva



*Transmissão pelas redes sociais da paróquia.

**Para participar presencialmente das atividades é necessário fazer o agendamento pelo (32) 98858-3715.



Igreja São Geraldo – Bairro São Geraldo (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A igreja fica na Rua Francisco Pereira da Fonseca, 18 – São Geraldo



De 13 a 15 de outubro – Tríduo



Dia 13 de outubro – Quarta-feira

19h30 – Celebração da festa com Santa Mussa, com oração pelas famílias e benção especial para as mães



Dia 14 de outubro – Quinta-feira

19h30 – Missa com Adoração e benção do Santíssimo pela saúde e benção aos profissionais da área da saúde



Dia 15 de outubro – Sexta-feira

19h30 – Missa com benção para as crianças



Dia 16 de outubro – Sábado – Festa de São Geraldo

19h – Missa festiva



*Para participar presencialmente das celebrações é necessário fazer o agendamento pelo (32) 98804-3744.



Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

*A Igreja da Glória fica na Av. dos Andradas, 855 – Morro da Glória



De 13 a 15 de outubro – Tríduo

18h – Oração

19h – Missa



Dia 16 de outubro – Sábado – Festa de São Geraldo

16h – Missa na Igreja São Roque com distribuição do pãozinho de São Geraldo

18h30* – Missa na Igreja da Glória com distribuição do pãozinho de São Geraldo



*Transmissão pelo YouTube da paróquia.

*Para participar presencialmente das celebrações é necessário fazer o agendamento prévio pelo WhatsApp (32) 99913-9639.



Comunidade São Geraldo – Rio Novo/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A comunidade fica no Bairro Bela Vista



De 13 a 15 de outubro – Tríduo

19h – Santa Missa



Dia 16 de outubro – Sábado – Festa de São Geraldo

17h – Missa