Santa Edwiges é celebrada em comunidades juiz-foranas

Na Matriz paroquial haverá um tríduo entre os dias 13 e 15

da Redação - 13/10/2021

Em 16 de outubro, a Igreja Católica celebra Santa Edwiges, conhecida como a padroeira dos pobres e endividados por conta de sua história e vida de caridade. Na Arquidiocese de Juiz de Fora, ela é festejada especialmente na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, do Bairro Bairu, que sedia a Associação da Obra do Apostolado de Santa Edwiges (AOASE).



Na Matriz paroquial haverá um tríduo entre os dias 13 e 15, com Missas diárias às 19h. No sábado (16), serão realizadas seis celebrações para possibilitar a todos a participação presencial, que será por ordem de chegada: às 7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h. A última Eucaristia também será transmitida pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Em Juiz de Fora, Santa Edwiges ainda será celebrada na comunidade pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bairro Linhares. Confira as programações:



Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

*A Matriz fica na Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50 – Bairu



De 13 a 15 de outubro – Tríduo

19h – Missa



Dia 16 de outubro – Sábado – Dia de Santa Edwiges

7h, 9h, 12h, 15h, 17h e 19h* – Missas

*Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



**A participação presencial nas missas será por ordem de chegada.



Comunidade Eclesial Santa Edwiges – Linhares (pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

*A comunidade fica na Rua Boa Esperança, 80 – Linhares



De 13 a 15 de outubro – Tríduo

19h – Missa na comunidade



Dia 16 de outubro – Sábado – Dia de Santa Edwiges

19h – Missa na Matriz



*A participação presencial nas missas será por ordem de chegada.