Linha Rodoviária volta a circular a partir desta quinta-feira com novo itinerário

O novo percurso inclui a extensão pela Avenida Rio Branco até o ponto final na Avenida Presidente João Goulart

da Redação - 14/10/2021

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que a linha de ônibus 640 (Rodoviária) retornou à circulação nesta quinta-feira, 14. Com a volta, também houve mudança na rota. O novo percurso inclui a extensão pela Avenida Rio Branco até o ponto final na Avenida Presidente João Goulart, 600, onde faz o retorno e volta à rodoviária. Antes, o ônibus fazia o retorno na Rua Doutor Romualdo.



Confira abaixo os horários da linha:



Saídas da rodoviária: 06:00 07:15 08:30 09:45 11:00 12:15 13:30 14:45 16:00 17:15 18:35 19:55 21:15



Saídas da Avenida Presidente João Goulart: 06:30 07:45 09:00 10:15 11:30 12:45 14:00 15:15 16:30 17:50 19:10 20:30 21:45



Itinerário rodoviária - Avenida Presidente João Goulart:



Terminal Rodoviário, Avenida Brasil, Rua Noel Rosa, Rua Coronel Vidal, Rua Henrique Burnier, Avenida Brasil , Avenida Barão do Rio Branco e Avenida Presidente João Goulart - Ponto Final.



Itinerário Avenida Presidente João Goulart - rodoviária



Avenida Presidente João Goulart, Avenida Barão do Rio Branco, Rua Américo Lobo, Avenida Brasil, Ponte Domingos Alves Pereira, Avenida Brasil, Terminal Rodoviário - Ponto final.