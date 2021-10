Avenida Brasil terá projeto Rua de Brincar todos os domingos

A circulação de veículos no trecho ficará impedida nas manhãs de domingo

da Redação - 15/10/2021

O projeto “Rua de Brincar” na Avenida Brasil - inaugurado no último final de semana - acontecerá todos os domingos. O objetivo da iniciativa é possibilitar que as pessoas utilizem o espaço entre a Rua Benjamin Constant e a Rua Mal. Setembrino de Carvalho (Ponte do Ladeira) para a realização de atividades ao ar livre.

A circulação de veículos no trecho ficará impedida nas manhãs de domingo, das 8h às 12h, no lado oposto ao do prédio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). A iniciativa é do programa Boniteza e visa deixar o espaço livre para que a população tenha a oportunidade de se apropriar da via para realizar ações de lazer.

Na manhã deste domingo, 17, a Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) - em parceria com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) - promoverá uma exposição de sementes nativas e estará recebendo doação de sementes de Ipê. A ação, que é parte do projeto “Florescer - Coletar hoje, semear amanhã!”, será voltada para a educação ambiental. As sementes doadas passarão por análise de especialista e o objetivo é que sejam utilizadas no desenvolvimento do plano de arborização do programa Boniteza, contribuindo para a recomposição da vegetação da cidade.

Além do trecho livre, também haverá obstáculos para quem quiser andar de skate - montados pela associação de skatistas de Juiz de Fora. A secretária de governo, Cidinha Louzada, ressalta a importância da "Rua de Brincar”. “A rua é um direito de todas e todos. Pensando nisso, o Programa Boniteza quer que as pessoas utilizem a Avenida Brasil como um espaço de diversão nas manhãs de domingo. A nossa intenção é que a população se sinta à vontade para utilizar a via”, conta.

A secretária de Planejamento Urbano, Fabíola Ramos, explica a intenção do projeto. "O Rua de Brincar' é uma ação que faz parte de uma proposta maior: pensar a cidade na perspectiva das crianças. A ação visa criar espaços para o lazer e interação infantil, especialmente em locais nos quais identificamos essa carência. A Avenida Brasil foi escolhida como projeto piloto por proporcionar maior visibilidade à ação, para que ela cresça e seja abraçada pela comunidade. A Secretaria de Planejamento Urbano entende que Juiz de Fora é uma cidade boa para as crianças, todas e todos."

Programa Boniteza



O programa Boniteza, coordenado pela Secretaria de Governo (SG), é desenvolvido através de ação integrada entre Secretaria de Obras (SO), Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), Secretaria de Assistência Social (SAS), Secretaria de Saúde (SS), Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), Secretaria de Planejamento Urbano (Sepur), Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) e Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Desvio no trânsito



- Sentido Zona Norte/Centro (margem direita da Avenida Brasil): Desvio à direita pela Rua Benjamin Constant, cruzando a passagem de nível e seguindo até a Rua Jarbas de Lery Santos. Deste ponto, será possível virar à esquerda na Avenida Getúlio Vargas ou seguir em frente pela Benjamin Constant, para acessar a Avenida Barão do Rio Branco.



- Sentido Bairro de Lourdes/Centro (margem esquerda da Avenida Brasil): Para veículos pesados (caminhões e carretas): Desvio na altura da Ponte Carlos Otto, subindo o Viaduto Presidente Itamar Franco e virando à direta para Rua Francisco Bernardino. Deste ponto, deve-ser seguir até a Rua Barão de Cataguases e atravessar a Avenida Barão do Rio Branco, virando à direta para a Avenida dos Andradas. Da via, será possível acessar a Rua Mariano Procópio, virando à direta para a Rua Ruy Barbosa e cruzando a ponte para chegar até a Avenida Brasil.



- Sentido Bairro de Lourdes/Centro (margem esquerda da Avenida Brasil): Para veículos leves: Desvio à direita da Rua Santo Colsera, acessando a Rua São Bernardo e descendo pela Rua Cesário Alvim. Deste ponto, deve-se seguir até a Avenida Sete para acessar a Rua Benjamin Constant. Seguindo em frente até a Rua Francisco Bernardino e atravessando a passagem de nível, vira-se à direta para a Francisco Bernardino, caso queira chegar até a Avenida Barão do Rio Branco. Para acessar a Avenida Getúlio Vargas, será preciso seguir em frente pela Benjamin.