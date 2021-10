Rede varejista abrirá 25 vagas em Juiz de Fora até o final do ano

As oportunidades são direcionadas para todas as unidades da rede na cidade e contemplam diversos cargos

da Redação - 15/10/2021

O Carrefour vai abrir 25 vagas em Juiz de Fora até o final deste ano. As oportunidades são direcionadas para diversos cargos e estão distribuídas para atuar no hipermercado e posto de combustível da rede na cidade.



Há oportunidades para diversos cargos, como recepcionista de caixa, repositores, açougueiros, padeiros, peixeiros, agentes de fiscalização, operadores de centro de distribuição, farmacêuticos, frentistas, operador de loja de conveniência, técnico de manutenção, entre outros.

Todas as oportunidades são para vagas efetivas que serão gradualmente preenchidas até o mês de dezembro de 2021. Além de todos os benefícios legais, o Carrefour oferece convênio médico, odontológico e de farmácia, bem como 5% de descontos nas compras realizadas com o Cartão Carrefour nas unidades da rede.



Todas as etapas do processo seletivo acontecem de forma online, com exceção da entrevista com o gestor que é realizada presencialmente para que o candidato possa visitar a unidade e visualizar a função que será desempenhada. Para se candidatar, as pessoas interessadas devem acessar o site de carreiras da companhia e checar quais são os requisitos de cada vaga: https://carrefour.99jobs.com/