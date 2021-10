Transporte coletivo sofre ampliação no horário devido à volta às aulas do ensino superior

Os novos quadros de horários que entrarão em vigor poderão ser consultados a partir desta segunda-feira

da Redação - 16/10/2021 07:21

Devido ao retorno das aulas para novos estudantes, incluindo os universitários, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) montou um esquema especial do transporte coletivo urbano, a partir de segunda-feira, 18. A ampliação de linhas será principalmente nos momentos de início e término das turmas. O esquema de otimização do serviço oferecido ao usuário vai atingir 29 linhas no total, sendo cinco com retorno à operação e as outras 24 com implementação de carros extras ou alteração do quadro de horário.

Os técnicos da SMU vão realizar monitoramento constante para avaliar a necessidade ou não de modificações. Os novos quadros de horários que entrarão em vigor poderão ser consultados a partir desta segunda-feira por meio do Portal da PJF. Confira as linhas de ônibus que serão ampliadas:





125 – Eldorado / Jardim América: O carro extra se tornará fixo.



134 – Bandeirantes / Santa Efigênia: retorno operacional da linha.



136 – Bandeirantes / Via Garganta do Dilermando / Santa Efigênia: inclusão de mais um carro extra.



142 – Bandeirantes / Bela Aurora: retorno operacional da linha.



141 – Bandeirantes / Bela Aurora: ajuste do quadro de horários.



143 – Bela Aurora / Centro: ajuste do quadro de horário.



204 – Santa Paula / Centro: retorno operacional da linha.



203 – Marumbi: ajuste do quadro de horário.



207 – Marumbi: ajuste do quadro de horário.



209 – Marumbi: ajuste do quadro de horário.



301 – Usina Quatro: ajustes dos quadros de horários.



304 – Caeté: inclusão de mais um carro extra.



335 – Granjas Bethel: ajuste do quadro de horário.



400 – Alto Grajaú: retorno operacional da linha.



402 – Alto Grajaú: ajuste do quadro de horários.



429 – Linhares: ajuste do quadro de horários.



432 – São Benedito: inclusão de mais um carro extra.



436 – Linhares: O carro extra se tornará fixo.



439 – Santo Antônio: inclusão de mais um carro extra.



440 – Santo Antônio: inclusão de mais um carro extra.



521 – Teixeiras: O carro extra se tornará fixo



522 – Teixeiras: ajuste do quadro de horários.



525 – Universidade: inclusão de um carro extra.



527 – Santa Cecília: O carro extra se tornará fixo.



549 – Nova Germânia: O carro extra se tornará fixo e a linha retornará o atendimento à Escola Municipal Augusto Gotardelo.



608 – Milho Branco: inclusão de mais 1 carro fixo.



706 – Cidade do Sol: ajuste do quadro de horários.



707 – Cidade do Sol: ajuste do quadro de horário.



734 – Cidade do Sol / Santa Maria: retorno operacional da linha.