Ônibus é incendiado no Bairro São Benedito

No mesmo local, um outro ônibus bateu contra uma casa

da Redação - 18/10/2021

Um ônibus do transporte coletivo, que faz a linha 432, foi alvo de um incêndio na noite deste domingo, 17 de outubro, no Bairro São Benedito, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros por volta das 21h30, na Rua José Zacarias dos Santos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a fachada das casas próximas ao local do incêndio foram atingidas pelo fogo, danificando janelas, grades de proteção, hidrômetros, fiações e cortinas, além da placa de uma igreja que funciona no local.

Ainda de acordo com os militares, o cobrador do ônibus disse que um indivíduo encapuzado e armado entrou no veículo e mandou que o ônibus fosse desocupado. Em seguida, ateou o fogo no interior do mesmo. Foram utilizados 4.500 litros de água na operação.

Logo depois, o motorista de outro ônibus que chegava no bairro se assustou com o fogo, perdeu o controle e acabou colidindo contra uma casa. A perícia da Polícia Civil vai apurar os detalhes. Não houve feridos.