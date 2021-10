Trevo na Rua João Pinheiro passa por alterações viárias

A sinalização horizontal foi toda revitalizada para garantir mais segurança para pedestres e motoristas

da Redação - 18/10/2021

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), da Prefeitura de Juiz de Fora, promoveu alterações viárias no trevo localizado na Rua João Pinheiro, no bairro Jardim Glória, de interseção com a Estrada Gentil Forn e a Rua Visconde de Mauá. A mudança tem como objetivo melhorar a fluidez de veículos no local e diminuir a retenção no trânsito.

O ponto de interseção do trevo com a Rua João Pinheiro, no sentido Centro para o bairro, passou a ter duas pistas com as obras de melhoria, possibilitando que os veículos que seguem para a Estrada Gentil Forn e para a Rua Visconde de Mauá, sentido Vale do Ipê, acessem simultaneamente a rotatória, diminuindo a retenção na via. A sinalização horizontal foi toda revitalizada para garantir mais segurança para pedestres e motoristas. A intervenção no local é uma reivindicação de muitos anos da população, que foi atendida após a realização de estudos de viabilidade técnica.