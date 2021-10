Defesa Civil emite alerta indicando o aumento do risco de alagamentos e deslizamento de en

da Redação - 19/10/2021 09:08

Com as chuvas contínuas em Juiz de Fora, a Defesa Civil emitiu alerta indicando o aumento do risco de alagamentos e deslizamento de encostas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é prevista chuva de 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. O alerta foi emitido na noite desta segunda-feira, 18, e é válido até às 18h da próxima quarta-feira, 20.



A gerente do Departamento de Prevenção e Atividades Intersetoriais (Dpai) da Defesa Civil, Camila Galvão, ressalta que o alerta é em função do acumulado de chuvas em Juiz de Fora. “As chuvas que atingiram o município nos últimos dias deixaram o solo encharcado, o que aumenta a possibilidade de deslizamentos. Também é maior a probabilidade de registro de alagamentos, que precisam implantar ou remodelar dispositivos de drenagem”, explica.



Com relação à drenagem pluvial em Juiz de Fora, tramita na Câmara Municipal o projeto de lei que estabelece o fundo de drenagem. Este projeto foi elaborado em função do novo marco legal federal sobre saneamento básico, implementado pela Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020. Caso seja aprovado pelos vereadores, é através desse projeto que será garantido o investimento em ações para reter enchentes, alagamentos, fazer a detenção ou vazão de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas e contemplar a limpeza, manutenção e a fiscalização preventiva e corretiva das redes pluviais.