Motorista de aplicativo perde o controle do carro e capota no Bairro Santa Cecília

Os dos passageiros não tiveram ferimentos

da Redação - 19/10/2021 08:52

Uma motorista de aplicativo perdeu o controle do carro e capotou na manhã desta terça-feira, 19 de outubro, na Rua Rodrigo Lemos de Paula, no Bairro Santa Cecília, em Juiz de Fora. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando o carro descia o morro da via. A mulher sofreu lesões em uma das mãos e foi atendida pela equipe do Samu. Os dos passageiros não tiveram ferimentos. A idade dos envolvidos não foi divulgada até o fechamento desta nota.