Acesso Norte é parcialmente interditado para obras

A intervenção tem previsão de conclusão para março de 2022

da Redação - 20/10/2021

Nesta quinta-feira, 21 de outubro, a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) irá interditar parcialmente o trânsito no Acesso Norte, em virtude das obras da quarta adutora, realizadas pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama).



A intervenção ocorrerá na avenida Garcia Rodrigues Paes, no sentido Centro/Bairro, no trecho localizado entre a ponte do bairro Barbosa Lage até o número 15.300 da via. No local, serão implantados quatro blocos de ancoragem para a adutora. Desta forma, o trânsito será desviado para a avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no bairro Nova Era. A previsão é de que os trabalhos durem cerca de cinco dias úteis.

Sobre a quarta adutora

Orçada em R$ 35 milhões, a quarta adutora irá ampliar a capacidade de transporte da água das unidades de produção da Cesama até o centro da cidade, garantindo maior estabilidade na distribuição do produto para todo o município.

Os trabalhos da implantação da adutora seguem em ritmo avançado, uma vez que a companhia já implantou 85% dos 7.500 metros de tubos de ferro fundido, com 1.200 e 900 milímetros de diâmetro, que irão compor a obra. A intervenção tem previsão de conclusão para março de 2022.