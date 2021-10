Jovem é preso por furto de vítima de atropelamento no Centro de Juiz de Fora

O rapaz, de 19 anos, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil em Santa Terezinha

da Redação - 20/10/2021

Uma equipe da Guarda Municipal que se encontrava na Praça do Riachuelo, na manhã desta quarta-feira, 20, prestou socorro à vítima de atropelamento por moto, na pista da Avenida Rio Branco, sentido Manoel Honório. Enquanto realizava o atendimento e demais procedimentos relativos à ocorrência de trânsito, um bandido se aproveitou do tumulto, aproximando-se da jovem de 17 anos, que estava ao chão, sob efeito do impacto. Ele se ofereceu para segurar o celular dela e evadiu do local, logo em seguida, com o objeto em mãos. Testemunhas relataram o fato à Guarda. O rapaz foi abordado já na Getúlio Vargas, próximo ao prédio da Cesama. No bolso da sua bermuda foi encontrado o aparelho de celular furtado. A moça foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Maternidade Therezinha de Jesus. O bandido, de 19 anos, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil em Santa Terezinha para as providências legais cabíveis.