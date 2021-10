São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis, é homenageado em municípios da região

No dia 28 de outubro, a Igreja faz memória de São Judas Tadeu. Conhecido como padroeiro das causas impossíveis, ele é um dos santos mais populares no Brasil. Sua festa é celebrada juntamente com a de São Simão, com quem pregou na Pérsia. Ambos foram martirizados.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora, há várias igrejas dedicadas a São Judas, e todas elas prepararam programações especiais. No santuário localizado no Bairro Furtado de Menezes, em Juiz de Fora, a novena começa nesta terça-feira (19) e irá até 27 de outubro, com missas todos os dias às 15h e às 19h. No dia do padroeiro, haverá celebrações às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

Confira, abaixo, as programações completas:

Santuário São Judas Tadeu – Bairro Furtado de Menezes (pertencente à Paróquia Santíssima Trindade)

*O Santuário fica na Rua São Judas Tadeu, 59 – Furtado de Menezes

De 19 a 27 de outubro – Novena

15h e 19h – Missas

*A participação presencial será por ordem de chegada.

Dia 28 de outubro – Quinta-feira – Dia de São Judas Tadeu

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h – Missas

*Haverá atendimento de confissões durante todo o dia.

**Para participar presencialmente das Missas deste dia, será necessário agendamento prévio através do telefone (32) 3211-2664 ou pelo WhatsApp (32) 98492-4815.

*As celebrações serão transmitidas pelo Facebook do Santuário.

Igreja São Judas Tadeu – Bairro Arco Íris (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A igreja fica na Rua Hilário Dias da Cruz, 22 – Bairro Arco Íris

De 20 a 28 de outubro – Novena

6h – Oração da Novena

Dia 24 de outubro – Domingo

10h30 – Missa seguida de Almoço do Padroeiro

*Cardápio: arroz, pernil, tutu, macarronada e salada. Sobremesa: arroz doce.

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 28 de outubro – Quinta-feira – Dia de São Judas Tadeu

15h – Terço

19h30 – Missa

*A participação presencial será por ordem de chegada.

**O primeiro dia do tríduo e a Missa do dia 28 serão transmitidos pelo Facebook da paróquia.

***Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja São Judas Tadeu – Bairro S ã o Judas Tadeu (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz)

*A igreja fica na Rua José Carlos de Lery, 60 ‐ Bairro São Judas Tadeu

De 21 a 27 de outubro – Setenário

19h30 – Missa

*No domingo, dia 24, a celebração será às 18h.

Dia 28 de outubro – Quinta-feira – Dia de São Judas Tadeu

8h, 15h e 19h – Missas festivas

*Após a celebração das 8h haverá carreata pelas ruas do bairro.

*A participação presencial será por ordem de chegada.



Área Missionária São Judas Tadeu – Bairro Santa Rita (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A comunidade fica na Rua José Vicente, 18 – Santa Rita

De 22 a 27 de outubro – Setenário

Dia 22 de outubro – Sexta-feira

19h – Missa de Cura e Libertação

Dia 23 de outubro – Sábado

19h – Missa à Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos

Dia 24 de outubro – Domingo

17h – Tarde de Louvor

19h – Missa “dos negócios sem remédio”

Dia 25 de outubro – Segunda-feira

19h – Missa dos endividados

Dia 26 de outubro – Terça-feira

19h – Missa de Cura com bênção aos desempregados e carteiras de trabalho

Dia 27 de outubro – Quarta-feira

18h30 – Preparação espiritual dos enfermos para a Santa Unção

19h – Missa dos Enfermos com bênção para familiares dos falecidos devotos de São Judas

*Haverá funcionamento de barraquinhas em todos os dias do Setenário.

Dia 28 de outubro – Quinta-feira – Dia de São Judas Tadeu

6h – Santo Terço (Mistérios Gozosos)

7h – Missa a São Judas das Causas Impossíveis e dos Negócios sem remédio, seguida de Adoração ao Santíssimo Sacramento

9h – Santo Terço (Mistérios Luminosos)

12h – Santo Terço (Mistérios Dolorosos)

15h – Terço da Misericórdia

18h – Angelus e Santo Terço (Mistérios Gloriosos)

19h – Missa a São Judas das Causas Impossíveis e dos Negócios sem remédio

Comunidade São Judas Tadeu – Bairro Jardim Emaús (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A comunidade fica no Bairro Jardim Emaús

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 28 de outubro – Quinta-feira – Dia de São Judas Tadeu

19h30 – Missa festiva

*A participação presencial será por ordem de chegada.

Igreja São Judas Tadeu – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Miguel e Almas)

*A igreja fica na Rua Pedro Albanese, 49 ‐ Bairro da Graminha

De 19 a 27 de outubro – Novena

18h30 – Oração do Terço

19h – Missa

Dia 28 de outubro – Quinta-feira – Dia de São Judas Tadeu

10h – Missa

15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

18h30 – Carreata saindo da Praça da Bíblia em direção à igreja

19h – Missa solene

*A participação presencial será por ordem de chegada.

**Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja São Judas Tadeu – Rio Novo/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A igreja fica no Bairro Renascer

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h – Missa

Dia 28 de outubro – Quinta-feira – Dia de São Judas Tadeu

17h – Adoração e Terço da Confiança

19h – Missa solene

Igreja São Judas Tadeu – São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia São João Nepomuceno)

*A igreja fica na Rua Mateus Caldas de Oliveira, 207 – Bairro Alto dos Pinheiros

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h – Missa

Dia 28 de outubro – Quinta-feira – Dia de São Judas Tadeu

19h – Missa festiva

*A participação presencial deve ser agendada através do (32) 3261-1031.