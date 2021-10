PC recupera celular furtado de mulher após atropelamento em Juiz de Fora

O objeto havia sido subtraído no momento em que a mulher aguardava a prestação de socorro

da Redação - 22/10/2021 19:20

A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou, nesta sexta-feira (22/10), no município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, o aparelho celular de uma mulher de 39 anos, vítima de atropelamento ocorrido na Avenida dos Andradas, no dia 06 de outubro. O objeto havia sido subtraído no momento em que a mulher aguardava a prestação de socorro no local do acidente.

De acordo com o delegado Vitor Fiuza, após trabalhos investigativos realizados pela 7ª Delegacia, os policiais civis conseguiram identificar e prender em flagrante uma suspeita de 30 anos pela prática do crime de receptação. Ela foi encaminhada à unidade policial, onde teve o flagrante ratificado, efetuou o pagamento de fiança e responderá pela prática do crime em liberdade. Segundo ele, seguem as apurações para identificar a suspeita de ter cometido o furto. O aparelho será restituído à vítima, que já obteve alta hospitalar e segue restabelecendo sua saúde em casa.

Ainda segundo a autoridade policial, continuam em andamento as apurações relativas ao atropelamento – que também envolveu outras duas vítimas, entre elas, duas mulheres, de 23 e 29 anos.