Serviços de táxi, van e fretamento suspendem atendimento devido à mudança de local

da Redação - 25/10/2021

Os serviços de táxi, fretamento, transporte escolar e pontos de aluguel, realizados pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) passam a atender no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, na Avenida Brasil 9.501, São Dimas, a partir do dia 4 de novembro, mesmo local onde já é realizada a vistoria de veículos. O atendimento continua no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h. A partir desta quarta-feira, 27, não terá atendimento ao público dos serviços no prédio da Rua Fonseca Hermes 143, Centro.



Plataforma Prefeitura Ágil

A maior parte destes serviços também podem ser solicitados pela plataforma digital Prefeitura Ágil, lançada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) em março deste ano, possibilitando que o cidadão solicite serviços, documentos, ações de zeladoria, por meio da internet, garantindo economia e rapidez no atendimento. O Prefeitura Ágil vem apresentando respostas significativas para Juiz de Fora. Com processos mais ágeis e economia para os cofres públicos.