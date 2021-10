Mais de dez aparelhos celulares, caixa de som e relógio são apreendidos em lojas do Centro

Em uma das lojas, foram localizados três celulares novos sem nota fiscal, oito aparelhos com restrição de uso na Anatel

da Redação - 26/10/2021 16:49

A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, na segunda-feira, 25 de outubro, mandados de busca e apreensão em duas lojas de celulares localizadas na área central do município de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. A operação foi desencadeada, após trabalhos investigativos realizados pela 7ª Delegacia e relacionados a investigações acerca do crime de furto. Apurações indicaram que as lojas estariam supostamente praticando de forma contumaz o crime de receptação de telefones celulares, produtos provenientes de práticas criminosas. Na ocasião, no total, foram apreendidos 14 aparelhos celulares, caixas de som e um relógio.

Em uma das lojas, foram localizados três celulares novos sem nota fiscal, oito aparelhos com restrição de uso na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), caixas de som e um relógio com indícios de falsificação. Já no outro estabelecimento, foram apreendidos três celulares, entre eles, um novo -sem nota fiscal- e o restante que pode ser produto de furto.

Não houve conduzidos até a delegacia nessa ação, no entanto, o material apreendido foi encaminhado à perícia e as investigações continuam, inclusive, com o intuito de identificar - e de responsabilizar pelos atos cometidos - todos os suspeitos envolvidos na prática criminosa.