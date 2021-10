Polícia Civil apreende adolescente e recupera celular roubado em Juiz de Fora

da Redação - 26/10/2021 08:22

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou uma ação, na segunda-feira, 25 de outubro, em Juiz de Fora, visando combater crimes de roubos ocorridos na região da Zona Sul da cidade, sobretudo no Bairro Bom Pastor. Na ocasião, um adolescente de 15 anos foi apreendido pela prática do crime de receptação e um celular também foi recuperado.



Após trabalhos investigativos, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos conseguiram localizar o jovem, que estava com um aparelho celular que havia sido roubado no último mês. Na época do roubo, ocorrido no dia 20 de setembro - no mesmo bairro onde ocorreu a ação de ontem-, um homem armado rendeu a vítima e realizou a subtração do telefone celular.

Após levantamentos, foi apurado que o adolescente não tem participação no roubo. Ele teria receptado o aparelho dias após o fato e responderá pela prática de ato infracional análogo ao crime de receptação. As investigações prosseguem com o intuito de localizar o suspeito de ter cometido o crime.