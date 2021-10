PC prende quatros suspeitos e apreende drogas em Juiz de Fora

Neste ano, até o momento, mais de 180 pessoas foram presas na cidade, durante uma série de ações desencadeadas para combater o tráfico

da Redação - 26/10/2021 09:23

A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou uma operação, na segunda-feira, 25 de outubro, nas regiões Sudeste e Norte de Juiz de Fora, após trabalhos investigativos realizados visando coibir o tráfico de drogas na cidade. Na ocasião, quatro suspeitos, de 18, 24, 30 e 40 anos, foram presos. Além disso, dois adolescentes, ambos de 17 anos, também foram apreendidos. Neste ano, até o momento, 184 pessoas foram presas na cidade por tráfico, durante uma série de ações desencadeadas pela Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico para combater a prática criminosa.



Na ação, a PCMG também apreendeu de 36 pedras crack, três buchas de maconha, 17 munições de calibre 9mm, balança de precisão, dinheiro, quatro celulares e dois bonés com a inscrição “Polícia Civil de Minas Gerais”. Segundo o delegado Rafael Gomes, inicialmente, a ação ocorreu na Praça do Bairro Santo Antônio - na região Sudeste do município- e, no local, dois suspeitos foram presos comercializando crack. Já as prisões dos outros dois investigados foram efetuadas em uma residência no mesmo bairro.

Além disso, após levantamentos, os adolescentes foram apreendidos em uma casa no Bairro Nova Era, na Zona Norte de Juiz de Fora, imóvel que estaria sendo usado para armazenamento de drogas que seriam revendidas posteriormente no Bairro Santo Antônio. Nesse local, o restante do material também foi apreendido, durante a operação da PCMG.

Os quatro suspeitos presos foram encaminhados à delegacia, onde tiveram os flagrantes ratificados pelas práticas dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Posteriormente, eles foram conduzidos ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça. Os adolescentes foram ouvidos e entregues aos responsáveis legais, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).