Parque Municipal funcionará todos os dias do feriado prolongado de Finados

da Redação - 27/10/2021

O comitê gestor do Parque Municipal de Juiz de Fora, constituído pelas Secretarias de Esportes e Lazer, Turismo e Comunicação Pública da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), anunciou nesta quarta-feira, dia 27, que o espaço estará aberto durante todos os dias do feriado prolongado de Finados.

Em princípio, as segundas-feiras são reservadas para a manutenção do Parque, mas, para que a população possa aproveitar os dias de feriado, ficou definido que o dia de limpeza será na quarta-feira, dia 3.

Até esta quarta, dia 27, 2.321 pessoas já visitaram o Parque Municipal. O espaço oferece quadras, campos, grande área verde, parque infantil, praça de alimentação e churrasqueiras. A entrada é franca, bem como a utilização de todos os espaços. Os usuários podem entrar com cães, sendo que aqueles de porte maior, que representem risco, deverão estar com focinheira. Não é permitido o uso de bebida alcoólica no Parque.



O horário de funcionamento, todos os dias, é das 8h às 17h, sendo que a entrada no local termina às 16h. O Parque Municipal fica na rua do Contorno, sem número, no bairro Nova Califórnia.