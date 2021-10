Confira o funcionamento dos serviços da PJF nos feriados do Dia do Servidor e de Finados

As coletas de lixo domiciliar e seletiva serão interrompidas no dia 2, terça-feira

da Redação - 28/10/2021 18:23

Em função dos feriados do Dia do Servidor Público, na sexta-feira, 29 de outubro, e de Finados, na terça-feira, dia 2 de novembro, bem como do ponto facultativo no dia 1°, segunda-feira, os serviços da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) terão alterações, permanecendo os serviços essenciais. Veja como fica o funcionamento:



Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): Na sexta-feira, o expediente é normal. No dia 1°, segunda-feira, e na terça-feira, 2, a Cesama funciona em esquema de plantão, com atendimento pelo 115, que funciona 24 horas por dia. Na quarta-feira, o expediente será normal.



Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): As coletas de lixo domiciliar e seletiva serão interrompidas no dia 2, terça-feira. Na segunda-feira, 1°, o serviço funcionará normalmente, e retornam dia 3, quarta-feira.



Mercado Municipal: Funcionará na sexta-feira, 29, e na segunda-feira, 1°, normalmente. E, na terça-feira, 2, o expediente será das 8h às 12h.



Feiras livres: Funcionarão normalmente.



Restaurante Popular: Funcionará na sexta-feira, 29, e na segunda-feira, 1°, normalmente. E, na terça-feira, 2, não abrirá.



Guarda Municipal (GM): Haverá equipes na ronda preventiva e na Central de Atendimento, que poderá ser contatada pelo 153.



Agentes de Transporte e Trânsito: Equipes de plantão podendo ser acionados pelo telefone 2104-7400. No dia 2, terça-feira, terá apoio no entorno do Cemitério Municipal, na rua Osório de Almeida e também no trânsito entorno do Cemitério Parque da Saudade, na rua Alencar Tristão.



Saúde: As unidades de urgência e emergência funcionam normalmente, 24h, assim como a central de regulação de vagas hospitalares. UBSs e demais ambulatórios da atenção primária voltam com as atividades na quarta-feira, bem como as farmácias central e oeste. A vacinação será realizada na sexta-feira, 29, e na segunda-feira, 1º, no PAM Marechal das 8h às 13h.



Defesa Civil: Atendimento pelo plantão 24 horas, através do número 199, além de uma equipe para vistorias de emergência.



Assistência Social: funcionarão normalmente os serviços da Casa de Passagem para Mulheres; Centro de Passagem para Homens, Acolhimento Institucional de Crianças, Adolescentes, Adultos e de Idosos, Casa Cem, Casa Dilermando Cruz, Casa da Cidadania, Casa Santa Luzia, além do Centro Pop. O Serviço de Abordagem Social também funciona das 7h às 19h. Já os conselhos tutelares funcionarão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste: 99939-9073; Centro/Norte: 99939-8073; Leste: 99939-9373. Os centros Especializado de Assistência Social (Creas) e de Referência de Assistência Social (Cras) e Serviços de Fortalecimento de Vínculos não funcionarão.



Funalfa: A Funalfa e todos os órgãos geridos por ela permanecerão fechados nos dias 29 de outubro, 1° e 2 de novembro.



Parque Municipal: O espaço permanecerá aberto durante todos os dias do feriado prolongado, das 8h às 17h, sendo que a entrada no local termina às 16h. No caso de pessoas com idade igual ou superior a 12 anos, o acesso só será liberado mediante apresentação de carteira de vacinação ou do aplicativo ConecteSUS, que comprove a aplicação da primeira, segunda ou terceira dose contra o coronavírus, seguindo o calendário de cada faixa etária no município. O Parque Municipal fica na rua do Contorno, sem número, no bairro Nova Califórnia.



Museu Mariano Procópio: Funcionamento nos dias 29 de outubro e 2 de novembro será das 8h às 16h. No dia 1° não abrirá.