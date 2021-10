Dia de Finados é celebrado em cemitérios e paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora

Esta é a data de maior movimento nos cemitérios de Juiz de Fora

da Redação - 28/10/2021 18:18

Na próxima terça-feira, 2 de novembro, a Igreja Católica celebra, em todo o mundo, o Dia de Finados. Data reforça a crença cristã da vida eterna e também recorda os fiéis que se encontram no purgatório, que estão purificando suas almas para entrarem no céu. Na Arquidiocese de Juiz de Fora, a solenidade será marcada por missas em cemitérios e paróquias da região.



Esta é a data de maior movimento nos cemitérios de Juiz de Fora. No Cemitério Municipal, localizado no Bairro Poço Rico, haverá celebrações às 8h e às 10h, sendo esta última presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira. Estima-se que o Cemitério Municipal receba entre sete e dez mil pessoas durante o dia. O local, que possui mais de 225 mil sepultados, estará aberto das 7h às 17h. Também haverá orações de diversos terços na parte da tarde.

Já no Cemitério Parque da Saudade, do bairro Santa Terezinha, haverá apenas uma Missa, presidida pelo Arcebispo, às 15h. A expectativa é que cerca de 10 mil pessoas passem pelo local no feriado. No Parque da Saudade a visitação aos 36.600 túmulos poderá ser feita de 7h às 18h.

Confira os locais e horários de outras celebrações do dia:

Juiz de Fora

Igreja São Sebastião – Centro

9h e 18h30 – Missas

Catedral – Centro

7h, 10h e 18h – Missas

Paróquia do Bom Pastor – Bom Pastor

10h e 19h – Missas

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

10h – Missa

*Transmissão pelo Facebook, Instagram e YouTube da paróquia.

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

8h – Missa na Matriz

9h30 – Missa na Igreja Santa Clara

*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

7h e 19h – Missas na Matriz

* Agendamento para participação presencial através do (32) 3218-5199.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

8h – Missa na Matriz

9h – Missa na Igreja Santa Cecília

18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento, seguida de Missa

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

11h – Missa



*Transmissão pelo Facebook da paróquia.

**O cemitério ficará aberto das 7h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

8h – Missa na Matriz 19h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

*Agendamento para participação presencial através do (32) 3215-5797, de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h30.

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

08h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

7h, 10h*, 17h e 19h30 – Missas na Igreja Nossa Senhora da Glória

* Transmissão pelo YouTube da paróquia.

**Agendamento para participação presencial através do WhatsApp (32) 99913-9639.

***O cemitério da Glória ficará aberto das 8h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bairro Grama

9h – Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida

19h – Missa na Matriz

*O cemitério ficará aberto das 7h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

8h – Missa na Igreja São José (Valadares)

10h – Missa no Cemitério Nossa Senhora da Piedade (Igrejinha)

15h – Missa na Capela Mortuária (Toledos).

*Os cemitérios de ambos locais ficarão abertos das 8h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

7h30 – Missas nas igrejas Sagrada Família (Jóquei Clube I) e São Lucas (Cidade do Sol)

9h30 – Missas na Matriz e na comunidade Verbo Divino (Jóquei II)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

8h – Celebração na Matriz

9h – Celebração na Comunidade Santana

10h – Celebração na Comunidade São Charbel

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

8h e 19h30 – Missas na Matriz

18h – Missa na Comunidade São Judas Tadeu

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Livramento – Sarandira

10h – Missa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

10h – Missa no Cemitério São Francisco de Assis

19h – Missa na Matriz

*O cemitério São Francisco, em Caeté, estará aberto de 08h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

8h e 19h30 – Missas na Matriz

19h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora das Graças (Carlos Chagas)

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

8h e 10h – Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

9h – Missa na Matriz

*O cemitério de Rosário de Minas ficará aberto das 7h às 17h30.

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

8h – Missa na Comunidade São Vicente de Paulo

10h – Missa na Matriz*

*Transmissão pelo YouTube e Facebook da Paróquia.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana – Vila Ideal

18h – Missa na Matriz

* Transmissão pelo YouTube da paróquia.

Paróquia Santa Cruz – Bandeirantes

8h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

7h – Missa no Santuário de Santa Luzia

8h30 – Missa na Comunidade São Miguel e Almas

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

9h – Missa na Comunidade Santa Maria

18h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

8h – Missa na Capela Nossa Senhora das Graças

9h – Missa na Capela Mãe Peregrina

9h30 – Missa na Matriz

18h – Missa na Capela São Cristóvão

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

8h – Missa na Igreja São Judas Tadeu

9h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima

15h e 18h – Missas na Matriz

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

8h – Missa na Matriz

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

9h – Missa na Comunidade Divino Espírito Santo

19h – Missa na Matriz

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

9h – Missa na Matriz

*O cemitério ficará aberto das 7h às 18h.

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

18h – Missa na Comunidade de São Domingos

19h – Missa na Matriz

19h30 – Missa na Comunidade de Nossa Senhora Rosa Mística



Paróquia São João Paulo II – Nova Era

7h – Missa na Comunidade São Vicente

8h30 – Missa na Comunidade Santo Antônio

10h30 – Missa na Comunidade Sagrado Coração de Jesus

18h – Missa na Matriz São João Paulo II

Paróquia São José – Costa Carvalho

7h, 10h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia São Mateus – São Mateus

7h, 10h, 12h, 15h e 18h – Missas na Matriz

Paróquia São Pedro – São Pedro

7h, 10h e 19h – Missa na Matriz

*Agendamento para participação presencial através do (32)3231-3237.

**O cemitério ficará aberto das 7h às 17h.

Paróquia São Pio X – Ipiranga



8h – Missa no Seminário Nossa Senhora do Sagrado Coração

8h e 10h30 – Missas na Matriz

18h30 – Missa na Matriz (participação por ordem de chegada)

*Agendamento para participação presencial através do (32) 3234-2257 e (32) 99185-6177.

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

8h – Missa na Matriz

10h – Missa na Comunidade Santa Maria Eterna

15h – Missa na Matriz

*O cemitério de Santa Maria Eterna (Humaitá) ficará aberto das 8h às 17h e o cemitério da São Sebastião (Barreira), das 7h às 17h.

Quase- Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

8h – Missa na Matriz