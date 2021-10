Feira de Ciências está com inscrições abertas para estudantes

Podem participar estudantes do ensino fundamental e médio de todo o país

da Redação - 28/10/2021 06:59

A já tradicional Feira de Ciências, promovida pelo Departamento de Física da UFJF, chega a sua 32ª edição e será realizada mais uma vez de modo remoto, como no ano passado. As inscrições estão abertas até o dia 5 de novembro. Podem participar estudantes do ensino fundamental e médio de todo o país.



Cada equipe, composta por um professor orientador e um ou mais estudantes, deve produzir um vídeo, mostrando o experimento e explicando-o de modo breve. O orientador deve preencher o formulário e disponibilizar o link do vídeo no YouTube.

De acordo com o coordenador, o professor de Física da UFJF, Bruno Rizzuti, como neste ano a Feira não aconteceu de modo concomitante com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a temática será livre: “deixamos as equipes escolherem os próprios projetos, com temas de seu interesse”.

Para Rizzuti, é difícil comparar as edições remota e presencial, quando centenas de meninos e meninas participavam da mostra de ciências e da Feira como um todo. Na edição passada, foram inscritos 26 projetos, mas a expectativa é ter um impacto maior, com divulgação para escolas de outras cidades e regiões.

“Entendemos que a manutenção anual deste evento, que acontece ininterruptamente por mais de 30 anos é essencial. Vivemos um momento de desinformação, além de ataques à ciência. Assim, a promoção de iniciativas como a Feira são, de certa forma, resistência à avalanche de desinformação que nos assola”, reflete.

Premiação

Os vídeos dos grupos serão avaliados, entre 8 e 12 de novembro, por uma equipe de professores do Departamento de Física, com base em diferentes critérios, como apresentação, criatividade e adequação. No dia 12, será realizada uma live com divulgação dos grupos vencedores.

Sobre a Feira de Ciências

A Feira de Ciências do Departamento de Física da UFJF é organizada anualmente há mais de três décadas, proporcionando aos professores do ensino fundamental e médio/técnico um importante evento para valorização do ensino de ciências perante seus alunos. A proposta visa institucionalizar formalmente esta atividade de extensão do Departamento, e criar uma estrutura permanente de assistência aos professores de ensino médio que desejem participar da feira.

Além disso, espera-se, ao estimular a prática da ciência, desenvolver o espírito reflexivo; oportunizar aos estudantes a apresentação de trabalhos científicos das diversas áreas do conhecimento; identificar jovens talentos e estimular os seus interesses por áreas específicas da ciência; e incentivar a pesquisa desde os primeiros anos escolares.