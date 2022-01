Prefeitura de Juiz de Fora liberou a emissão de guias do IPTU 2022 no site

por Site PJF - 14/01/2022

16/01/2022

Já está disponível a partir desta sexta-feira,14, no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o link para quem quiser efetuar o pagamento do seu IPTU à vista e com desconto de 10,74%. Esta forma de pagamento com desconto estará disponível até o dia 3 de fevereiro.

Para realizar a quitação, o cidadão poderá acessar o banner no site da PJF, inserir o número de inscrição, imprimir e pagar em qualquer uma lotérica da cidade ou nas agências do Banco do Brasil, Mercantil do Brasil, Bradesco, Santander, Bancoob e Caixa Econômica Federal (CEF). Caso não consiga imprimir, o contribuinte poderá ir até uma lotérica e informar apenas o número de inscrição do imóvel, que o atendente emitirá a guia e receberá o pagamento.

Os que preferirem, também poderão se dirigir ao Departamento de Atendimento ao Cidadão (DAC) das 9h às 15h, e solicitar a emissão do boleto. (Confira os endereços no documento em anexo)

A secretária da Fazenda, Fernanda Finotti, explica que o “desconto à vista é garantido àqueles que não possuem débito com o município, e que as lotéricas recebem o pagamento de até R$ 2 mil. Acima desse valor, é necessário pagar pela internet ou agência de um dos bancos listados, inclusive para os clientes de bancos não credenciados pela PJF.”

A secretária de Transformação Digital e Administrativa (STDA), Ligia Inhan destaca que a vantagem para o cidadão é que, agora, ele terá mais lugares para pagar o seu IPTU em dia, sem enfrentar filas. “Temos uma quantidade grande de lotéricas na cidade, e elas estão distribuídas por todas as regiões do município. Assim, não seria justo obrigar uma pessoa que não tem impressora a se deslocar até o Centro, somente para gerar seu boleto no Atendimento ao Cidadão, para depois ainda ter que seguir até um banco ou lotérica para efetuar o pagamento. Em 2022, as próprias lotéricas já poderão receber o pagamento à vista, sem a necessidade de boleto ou carnê”, detalhou.

