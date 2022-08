Carreta tomba e motorista fica preso nas ferragens na BR-267, em Guarará

Pista encontra-se parcialmente interditada

por Redação - 10/08/2022





Uma carreta tombou no inicio da manhã desta quarta-feira (10) na BR-267, km 57, em Guarará. Segundo o Corpo de Bombeiros o motorista, um homem de 57 anos, ficou preso nas ferragens. A equipe fez o desencarceramento para retirar a vítima do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e prestou os primeiros socorros ao motorista e o encaminhou para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Juiz de Fora. Ele estava consciente e se queixando de muitas dores nos membros inferiores.

Não há informações sobre o que teria causado o acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista encontra-se parcialmente interditada, fluindo com o “pare” e “siga”. Os guinchos continuam no local trabalhando para retirada da carreta.







Foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais