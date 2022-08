Inmet publica aviso de queda de temperatura e ventos fortes para JF e região

O declínio de temperatura que pode chegar abaixo de 5°C. Aviso é válido até às 10h de quinta-feira

por Redação - 10/08/2022





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou nesta quarta-feira (10) um aviso de declínio de temperatura que pode chegar abaixo de 5°C. O anunciado é válido até às 10h de quinta-feira (12). A mudança climática pode atingir regiões de quatro estados: Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Juiz de Fora e toda região da Zona da Mata está entre as áreas atingidas, com previsão de temperaturas variando entre 7°C e 26°C.

Conforme o boletim meteorológico do Inmet, desta quarta (10), além da queda na temperatura, as condições meteorológicas são favoráveis a vendaval com vento variando entre 60 km/h e 100 km/h no Sul, Oeste e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, até às 10h de quinta-feira (11).

Na quinta-feira, o tempo fica estável em todas as regiões do estado de Minas Gerais em virtude da incursão de uma massa de ar frio. Acentuado declínio de temperatura em todas as regiões mineiras e o ar frio favorece à formação de geada ao amanhecer em pontos isolados do Sul e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, segundo o Inmet. Após um longo período sem chuva a capital mineira e algumas cidades da Região Metropolitana registraram chuva localizada e fraca nas últimas 24 horas.

Nos próximos dias, a massa de ar seco proporcionará baixos índices de umidade relativa do ar em boa parte de Minas Gerais, complementa o boletim do Instituto.