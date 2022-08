Servidor público é preso suspeito de desviar dinheiro da Prefeitura de Santos Dumont

A Prefeitura não quis se manifestar enquanto o caso correr em sigilo pelo MPMG

por Redação - 11/08/2022 09:06





Um servidor da Prefeitura de Santos Dumont, que não teve a identidade divulgada, foi preso na última sexta-feira (5) suspeito de desvio de dinheiro público. A cidade fica a 11 quilômetros de Juiz de Fora. Segundo informações da assessoria de comunicação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a operação foi realizada com o objetivo de cumprir o mandado de prisão preventiva para que o investigado não atrapalhe as diligências.

Além disso, o MPMG ainda informa que "requereu a indisponibilidade de bens e quebra de sigilo de uma ex-funcionária da Câmara Municipal, também investigada pelos desvios".

As investigações correm em sigilo.

A ACESSA.com entrou em contato com a Prefeitura de Santos Dumont que informou que não se manifestaria sobre o caso enquanto ele correr em caráter de sigilo pelo MPMG.

Foto: Prefeitura de Santos Dumont