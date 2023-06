A Junta do Serviço Militar de Juiz de Fora fez um comunicado informando que o horário de atendimento ao público será alterado nesta sexta-feira (30). O atendimento será realizado de 8h às 14h, sem a pausa para o almoço de 12h às 13h, na Avenida Sete de Setembro, 768, Bairro Costa Carvalho, ao lado da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc).

Este será o último dia para a realização do alistamento, que também pode ser feito pelo site até às 23:59h do mesmo dia. O jovem que ainda não se alistou deve comparecer à Junta com CPF, carteira de identidade ou carteira de trabalho, comprovante de endereço com CEP, e-mail e número de telefone. Após o fim do prazo, a regularização é feita mediante pagamento de multa, que sofre correção a cada três meses.

Para quem optar pelo alistamento online, a Junta chama a atenção para o cuidado em cumprir todas as etapas. Primeiro é necessário fazer um cadastro na plataforma gov.br e em seguida efetuar o alistamento.

O alistamento militar é obrigatório. Não fazê-lo implica em complicações futuras como impedimento para prestação de concursos públicos, matrícula em estabelecimentos de ensino público, retirada de carteira de trabalho, passaporte e até recebimento de prêmio do Governo Federal, como a Loteria.

Tags:

Alistamento | alistamento militar | Junta do serviço militar | Serviço Militar