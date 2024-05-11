Workshop, em Juiz de Fora, debate o uso racional da ?gu Ag?ncia Minas alerta para workshop que pretende divulgar pr?ticas de produ??o sustent?vel, como recircula??o e o reuso de ?gua

Os usu?rios de recursos h?dricos da bacia do rio Para?ba do Sul ter?o a oportunidade de conhecer e debater pr?ticas sustent?veis de produ??o no ?Workshop Gest?o das ?guas e Produ??o Mais Limpa?. O evento acontece no dia 04 de setembro, na regional da Federa??o das Ind?strias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) da Zona da Mata, de 13h30 ?s 17h30, em Juiz de Fora.

A atividade ? uma realiza??o conjunta da Fiemg, do Instituto Mineiro de Gest?o das ?guas (Igam) e da Ag?ncia Nacional de ?guas (ANA) e ter? como p?blico-alvo, empres?rios, agricultores, prefeituras e demais usu?rios de ?gua.

O objetivo ? divulgar pr?ticas de produ??o sustent?vel, como recircula??o e o reuso de ?gua que, al?m de diminuir os impactos ambientais, proporcionam uma redu??o dos custos.

A diretora-geral do Igam, Cleide Pedrosa, ressalta que o workshop ? uma das a?es previstas no Termo de Coopera??o T?cnica firmado pelo Igam, ANA e Fiemg em maio de 2006. "Estamos trabalhando para promover e integrar a?es a fim de otimizar o uso da ?gua no processo produtivo em Minas Gerais" , destaca.

Durante o workshop ser? apresentado o panorama geral da atua??o dos Sistemas Nacional e Estadual de Recursos H?dricos, experi?ncias de Cobran?a pelo Uso de ?gua nos rios de dom?nio da Uni?o, orienta?es sobre o licenciamento ambiental no Estado e a apresenta??o do Programa de Produ??o Mais Limpa - P+L.

Curso de Capacita??o de Facilitadores

Consultores e t?cnicos das empresas poder?o se inscrever gratuitamente, durante o evento, para participar do ?Programa P+L?, que prev? a realiza??o de Cursos de Capacita??o de Facilitadores, com carga hor?ria de 16h. "O objetivo da atividade ? capacitar os profissionais para a elabora??o de projetos que visem o uso eficiente da ?gua e da energia, o reuso de ?gua e a redu??o dos lan?amentos dos efluentes nas ind?strias" , explica o gerente de Meio Ambiente da Fiemg, Wagner Soares Costa.

Os cursos de capacita??o tamb?m s?o desenvolvidos por t?cnicos da Fiemg, ANA e Igam e t?m um car?ter pr?tico. "A proposta ? que cada participante elabore, pelo menos, um projeto de produ??o sustent?vel apto para ser implementado pelas empresas da regi?o" , destaca Wagner Costa.

