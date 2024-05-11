Cidades da Zona da Mata autuadas por dano ambiental Opera??o Zona da Mata foi realizada nas cidades de Ub?, Vi?osa, Muria? e Barbacena e fiscalizou 27 estabelecimentos

13/09/2007

A Opera??o Zona da Mata vistoriou nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, 27 empreendimentos nas cidades de Ub?, Vi?osa, Muria? e Barbacena. As equipes de fiscaliza??o t?m atendido den?ncias recebidas pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema) e pelo Minist?rio P?blico, al?m de vistoriar outros empreendimentos.

Uma empresa de beneficiamento de m?rmore foi autuada por falta de licen?a ambiental e emiss?o irregular de efluentes s?lidos no curso d??gua. Dois latic?nios foram autuados por lan?amento de efluentes sem tratamento em curso d??gua. "A atividade precisa ter uma Esta??o de Tratamento de Esgoto (ETE), para evitar a polui??o dos rios e o surgimento de animais como mosquitos transmissores de doen?as" , afirma o coordenador da opera??o, o gerente de Controle e Fiscaliza??o da Funda??o Estadual de Meio Ambiente (Feam), Gilberto Soares.

No munic?pio de Ub?, sede da opera??o, um dos focos ? a verifica??o da polui??o do ar gerada pela ind?stria de produ??o de m?veis. Foram visitadas tr?s f?bricas e uma delas recebeu advert?ncia para conten??o da polui??o e outra foi convocada para regularizar suas atividades junto ao Sisema. Uma ind?stria aliment?cia de pequeno porte teve as atividades paralisadas por falta de Autoriza??o Ambiental de Funcionamento (AAF).

As equipes do Sisema visitaram ainda minera?es de gnaisse (brita) cuja atividade apresenta problemas como a falta de bacia de conten??o para efluentes s?lidos. "A falta de fossa s?ptica e oficinas mec?nicas para as m?quinas de extra??o sem impermeabiliza??o do solo e sistema de separa??o de ?gua e ?leo" , afirma o analista ambiental Leandro Carvalho.

A Opera??o Zona da Mata ? uma a??o planejada pelo Comit? Gestor de Fiscaliza??o Integrada (CGFAI) e executada por t?cnicos da Feam e do Instituto Mineiro de Gest?o das ?guas (Igam) com o apoio da Superintend?ncia Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent?vel da Zona da Mata (Supram ZM). Participa, tamb?m, das a?es um representante do Departamento Nacional de Produ??o Mineral (DNPM).

