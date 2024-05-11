Quarta-feira, 07 de novembro de 2007, atualizada ?s 18h01

?rvores de JF passam por vistoria para evitar danos ? popula??o

Thiago Werneck

*Rep?rter



Com a expectativa do per?odo de chuva forte, a vistoria de ?rvores nas pra?as centrais de Juiz de Fora foi intensificada nos ?ltimos 15 dias. O trabalho tem catalogado as plantas e identifica se elas podem apresentar riscos de queda ou se necessitam ser podadas. Por enquanto o trabalho foi realizado apenas na Pra?a da Catedral Metropolitana.

Funcion?rios da Ag?ncia Ambiental de Juiz de Fora (Agenda-JF) e da Empav v?o at? a pra?a duas vezes por semana e analisam em m?dia 50 ?rvores por dia. Nessa semana que come?ou dia 4 de novembro, a expectativa ? encerrar a avalia??o na Pra?a da Catedral.

As pra?as centrais foram escolhidas porque por elas circulam um maior n?mero de pessoas e ve?culos. A pr?xima onde haver? vistoria ainda n?o foi definida. A popula??o tamb?m pode ajudar. Em caso eminente de queda de alguma ?rvore, o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199) devem ser acionados.

Em caso de ?rvore que esteja em propriedade particular a liga??o deve ser feita para o JF Informa??o, atrav?s do 156. Um t?cnico especializado ser? enviado para o local averiguar se a planta oferece algum risco, j? que o propriet?rio s? pode cort?-la com autoriza??o da prefeitura.

Para denunciar qualquer irregularidade contra o ?rvores ou ao meio ambiente ? preciso ligar para Pol?cia Ambiental, pelo telefone 3216-4699 ou para Ibama, atrav?s do n?mero 3233-1269.