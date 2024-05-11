Projeto de lei busca reciclar todo ?leo de cozinha Objetivo ? trazer empresa que promova a coleta do ?leos vegetais

e gorduras residurais de fritura e cozimento de alimentos

Thiago Werneck

Rep?rter

13/12/2007

Foi encaminhado nessa quinta-feira, dia 13 de dezembro, ? C?mara Municipal de Juiz de Fora, o projeto de lei que prev? recolhimento e destina??o de ?leos vegetais e gorduras residuais de fritura e cozimento. O objetivo ? recolher esse material e reaproveit?-lo em forma de biodiesel e glicerina.

Para viabilizar a id?ia, a prefeitura deve abrir uma licita??o para escolha da(s) empresa(s) que v?o poder explorar o ramo. Na opini?o do Secret?rio de de Turismo, Ind?stria e Com?rcio do Munic?pio, Ricardo Luiz Monteiro Francisco (foto abaixo) ? imposs?vel n?o haver interesse. "Quando for aberta a licita??o vai chover de empresas querendo explorar esse nicho" , acredita.

De acordo com o secret?rio, a previs?o ? de que 30 mil litros de ?leo sejam recolhidos por m?s em Juiz de Fora. "90% disso (27 mil litros) vai se transformar em biodiesel e o restante em glicerina. ? um projeto de lei bom para todos e se deu certo em Campinas, tamb?m ter? sucesso em nossa cidade" , avalia.

O prazo para in?cio do projeto depende da data de aprova??o na C?mara Municipal. "N?o h? como prever quando o programa ser? colocado em pr?tica, mas assim que aprovado pelos vereadores vamos abrir a licita??o" , diz Ricardo.

Todas as casas, lanchonetes, restaurantes, bares e estabelecimentos que tenham que descartar ?leo de cozinha v?o ter um prazo de seis meses, caso aprovado projeto, para se adequar as normas de recolhimento. A princ?pio ser? designado um recipiente pr?prio para que o ?leo seja guardado e os detalhes v?o ser definidos ao longo da discuss?o sobre o programa.

O projeto de Lei foi assinado pelo prefeito Alberto Bejani que repassou o documento ao presidente da c?mara dos vereadores, Vicente de Paula Oliveira, que tamb?m rubricou o papel declarou que aposta no projeto. "Tenho certeza de que esse projeto vai ser aprovado na c?mara, o benef?cio ? para todos" .