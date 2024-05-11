Projeto de lei busca reciclar todo ?leo de cozinha
Objetivo ? trazer empresa que promova a coleta do ?leos vegetais
e gorduras residurais de fritura e cozimento de alimentos
Rep?rter
13/12/2007
Foi encaminhado nessa quinta-feira, dia 13 de dezembro, ? C?mara Municipal de Juiz de Fora, o projeto de lei que prev? recolhimento e destina??o de ?leos vegetais e gorduras residuais de fritura e cozimento. O objetivo ? recolher esse material e reaproveit?-lo em forma de biodiesel e glicerina.
Para viabilizar a id?ia, a prefeitura deve abrir uma licita??o para escolha
da(s) empresa(s) que v?o poder explorar o ramo. Na opini?o do Secret?rio de
de Turismo, Ind?stria e Com?rcio do Munic?pio, Ricardo Luiz Monteiro Francisco (foto abaixo) ? imposs?vel n?o haver interesse.
"Quando for aberta a licita??o vai chover de empresas querendo explorar
esse nicho", acredita.
De acordo com o secret?rio, a previs?o ? de que 30 mil litros de ?leo sejam recolhidos por m?s em Juiz de Fora.
"90% disso (27 mil litros) vai se transformar
em biodiesel e o restante em glicerina. ? um projeto de lei bom para todos e
se deu certo em Campinas, tamb?m ter? sucesso em nossa cidade", avalia.
O prazo para in?cio do projeto depende da data de aprova??o na C?mara Municipal.
"N?o h? como prever quando o programa ser? colocado em pr?tica, mas assim
que aprovado pelos vereadores vamos abrir a licita??o", diz Ricardo.
Todas as casas, lanchonetes, restaurantes, bares e estabelecimentos que tenham que descartar ?leo de cozinha v?o ter um prazo de seis meses, caso aprovado projeto, para se adequar as normas de recolhimento. A princ?pio ser? designado um recipiente pr?prio para que o ?leo seja guardado e os detalhes v?o ser definidos ao longo da discuss?o sobre o programa.
O projeto de Lei foi assinado pelo prefeito Alberto Bejani que
repassou o documento ao presidente da c?mara dos vereadores,
Vicente de Paula Oliveira, que tamb?m rubricou o papel declarou que aposta no projeto.
"Tenho certeza de que esse projeto vai ser aprovado na c?mara, o benef?cio
? para todos".
Benef?cios para a cidade
Caso o projeto se concretize, o meio ambiente agradece. O ?leo descartado no esgoto, no ch?o do quintal e nas pias poluem o ambiente. Na apresenta??o
do programa, (veja v?deo) Ricardo destacou os males que essa destina??o errada
podem causar.
"Nos esgotos esses res?duos alimentam ratos, baratas e animais rasteiros. Quando chega aos rios inibe oxigena??o da ?gua e atua de forma nociva para o meio ambiente".
Outra vantagem apontada ? a produ??o de um combust?vel que n?o emite g?s
carb?nico.
"Com o biodiesel diminui a polui??o da atmosfera. Quem sabe
n?o implantamos o uso desse combust?vel em toda a frota da prefeitura",
observa Ricardo.
A princ?pio, a glicerina seria destinada aos projetos sociais da prefeitura. Mat?ria prima do sab?o, sabonete, detergente, entre outros, a subst?ncia seria repassada para entidades que a utilizariam para fazer esses produtos. O objetivo ? dar uma profiss?o e retorno para alguns dos que participam de projetos sociais da Amac.
"Quando o projeto for aprovado, no contrato a prefeitura deve exigir
da empresa o aux?lio em projetos sociais. A destina??o da glicerina seria
uma das formas das empresas estarem contribuindo", concluiu Ricardo.
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!