Quinta-feira, 05 de junho de 2008, atualizada ?s 17h42

Conta de ?gua individualizada em pr?dios ? mais justa, avalia a professora da Unicamp, Marina Ilha

Daniele Gruppi

Rep?rter

A professora da Faculdade de Engenharia Civil, arquitetura e Urbanismo da Unicamp Marina Ilha esteve nesta quinta-feira, dia 05 de junho, em Juiz de Fora.

Para ela, a Lei Estadual 17.506, que regulamenta a medi??o individualizada de ?gua em pr?dios residenciais, comerciais ou de uso misto por empresas prestadoras de servi?os de abastecimento de ?gua, promove a justi?a social

"Cada um vai pagar por aquilo que consome. As pessoas n?o t?m est?mulo para economizar, pois independente do que consomem pagam o mesmo valor dos vizinhos. ? um est?mulo ao desperd?cio" .

Marina afirma que a conta individualizada n?o significa menor faturamento para as concession?rias. "As operadoras v?o ter infra-estrutura para atender mais pessoas no futuro" .

A lei, sancionada na ?ltima ter?a-feira, dia 03 de junho, estabelece um prazo de at? 180 dias para que as empresas fa?am as adequa?es necess?rias para iniciar a presta??o de servi?o. A partir da?, a Cesama vai informar quando os condom?nios que optarem pela instala??o de hidr?metros individuais v?o receber as contas individualizadas.

A assessoria jur?dica da Cesama informou que est? fazendo a an?lise da lei para verificar a sua aplicabilidade.