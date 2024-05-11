Semin?rio vai discutir sobre a Mata do Krambeck Instituto Estadual de Florestas prop?e um debate participativo entre o poder p?blico, as organiza?es n?o-governamentais em Juiz de Fora
12/06/2007
Em meio ?s discuss?es sobre o futuro de uma das maiores ?reas remanescentes de Mata Atl?ntica em per?metro urbano de Juiz de Fora e regi?o, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) prop?e um debate participativo entre o poder p?blico, as organiza?es n?o-governamentais, o setor empresarial, a comunidade cient?fica e a popula??o em geral, sobre as categorias de Unidades de Conserva??o e sua import?ncia para a cidade.
Para isso, vai realizar nos dias 27 e 18 de junho o semin?rio ?rea de Prote??o Ambiental da Mata do Krambeck ? Estrat?gias para sua conserva??o, no Museu de Arte Moderna Murilo Mendes (MAM), situado ? Rua Benjamin Constant, n? 790.O objetivo ? gerir de forma participativa a Mata do Krambeck, uma das Unidades de Conserva??o do munic?pio, atendendo os objetivos de prote??o compartilhada com a sociedade. Segundo o professor da Faculdade de Engenharia e representante da UFJF no Conselho do Meio Ambiente (Condema), C?zar Henrique Barra, ? relevante ressaltar a responsabilidade do semin?rio em demonstrar o potencial de pesquisa da ?rea.
As inscri?es s?o gratuitas e limitadas e podem ser feitas atrav?s do site do Instituto, www.ief.mg.gov.br. Ser?o disponibilizadas 200 vagas.
Sobre a Mata do KrambeckA ?rea de Prote??o Ambiental (APA) da Mata do Krambeck foi criada em 1992 pela lei estadual n?10.943. Ref?gio para a fauna silvestre, a ?rea ? supervisionada pelo IEF e a regulamenta??o pro?be a?es de degrada??o ambiental e execu??o de obras que possam amea?ar o equil?brio ecol?gico, como a supress?o total ou parcial de sua cobertura vegetal. Grande parte da mata encontra-se em est?gio avan?ado de regenera??o, com presen?a de diversas esp?cies flor?sticas amea?adas de extin??o.
Confira a programa??o completa do semin?rio:
27 de junho
- 8h ? Cadastramento
- 8h30 ? Abertura
? Jos? Carlos Carvalho ? Secret?rio de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais
? Humberto Candeias Cavalcanti ? Diretor Geral do IEF
? Aline Trist?o ? Diretora de ?reas Protegidas do IEF
? Prof. Henrique Duque de Miranda Chaves Filho ? Reitor da UFJF
? Carlos Alberto Bejani ? Prefeito de Juiz de Fora
- 9h ? Sistema Nacional de Unidades de Conserva??o e categorias de
Unidades de Conserva??o no Brasil
? Prof. Gumercindo Souza Lima ? Universidade Federal de Vi?osa
- 10h ? Intervalo
- 10h30 ? Sistema Estadual de ?reas Protegidas
? Roberto Alvarenga ? Gerente de Gest?o de ?reas Protegidas - IEF
- 11h30 ? ?reas de Prote??o Ambiental (APA) e suas caracter?sticas ? O
exemplo da APA da Mantiqueira
? Clarismundo Benfica ? Gerente da APA da Mantiqueira ? IBAMA
- 12h30 ? Almo?o
- 14h ? Manejo de florestas urbanas
? Sylvia Therese Meyer Ribeiro ? Funda??o CETEC
- 15h ? Plano de manejo em Unidades de Conserva??o
? Gisela Hermam ? Valor Natural
- 15h40 ? Intervalo
- 16h ? Potencial de pesquisas na APA Mata do Krambeck
? Prof?. F?tima Regina Gon?alves Salimena ? Dep. de Bot?nica da Universidade Federal de Juiz de Fora
? Prof. Pedro Henrique Nobre ? Col?gio Jo?o XXIII
- 17h ? Plano Diretor e o Meio Ambiente
? Marcos de Oliveira Guerra ? Subsecret?rio de planejamento estrat?gico ? Prefeitura de Juiz de Fora
- 17h30 ? Debate
- 9h ? Mesa Redonda: Estrat?gias para conserva??o da APA Mata do Krambeck
- Aline Trist?o ? Diretora de ?reas Protegidas ? IEF
? Leonardo Alejandro Gomide Alc?ntara ? Representante das ONG?s Juiz de Fora
? Noraldino Lucio Dias Junior ? Superintendente Agenda JF
? Moderador: Maximiliano Fernandes Lima ? Assessor jur?dico IEF
- 11h30 ? Encerramento
28 de junho
*Informa?es enviadas pela assessoria de Comunica??o da Universidade Federal de Juiz de Fora
