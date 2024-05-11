Condom?nio no Morro do Alem?o C?mara espera que projeto seja analisado mais profundamente pelo legislativo

e promete vistoriar de perto obras na ?rea do bairro Borboleta

Fernanda Leonel

Rep?rter



A C?mara Municipal de Juiz de Fora quer vistoriar de perto a constru??o de um Condom?nio no Morro do Alem?o, anunciada pelo prefeito Alberto Bejani na ?ltima ter?a-feira, dia 03 de julho, durante visita ao local (foto).

O vereador Fl?vio Checker est? a frente da cobran?a e afirma que espera que o legislativo possa ter mais acesso ?s negocia?es da permuta realizada entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a empreiteira Multitek.

"Na ?poca que o prefeito encaminhou ? C?mara a mensagem que previa a permuta, ele n?o encaminhou o projeto. J? cobramos dele naquela situa??o, e agora, com o in?cio da terraplanagem do condom?nio, vamos refor?ar isso" .

Segundo o vereador, a C?mara discutiu por diversas vezes quest?es ambientais relacionadas ao Morro do Alem?o e levantou problemas existentes no local no plen?rio, e que, por isso, acredita que seja necess?rio o total conhecimento das novas obras assim como dos planos de recupera??o da ?rea ambiental.

O condom?nio previsto para ser constru?do na ?rea, que fica na regi?o do bairro Borboleta, ? o resultado de um acordo entre a PJF e a empresa privada. Na visita ao Morro do Alem?o, o prefeito Alberto Bejani afirmou que o terreno foi cedido ? empreiteira em troca de uma garagem, localizada no bairro S?o Bernardo, e que possui capacidade para guardar todos os carros da Prefeitura.

Na an?lise de Bejani, a permuta do local ? positiva, j? que a Multitek vai poder intervir na ?rea e evitar o avan?o da degrada??o ambiental - algo que a administra??o municipal, no momento, n?o t?m condi?es de fazer.

A previs?o ? que sejam constru?das 1.500 resid?ncias, com aproximadamente 80 m?. Os im?veis devem ter dois quartos, sala, ?rea de servi?o e garagem. A compra das habita?es vai poder ser financiada em at? 20 anos, com parcelas de at? R$ 500. A divulga??o inicial ? de que os im?veis v?o custar R$ 70 mil.

"Mas ser? preciso mais tempo e o encaminhamento das obras para poder afirmar com precis?o o valor de cada unidade do Condom?nio" , informou o s?cio-diretor da Multitek, garantindo ainda que o prazo inicial de 24 meses para entrega dos im?veis pode diminuir em raz?o do bom tempo.

Na visita ao local, o executivo sinalizou ainda a inclus?o de recursos para a constru??o de uma escola e tamb?m de uma creche, no or?amento do pr?ximo ano.

Quest?o Ambiental