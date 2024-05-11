Projeto busca incentivo de empresas para a?es sociais Programa "Parceria" prev? atua??o de empresas privadas em

benef?cio do meio ambiente e ?reas sociais de Juiz de Fora

Thiago Werneck

Rep?rter

06/12/2007

Um projeto elaborado pelo Minist?rio P?blico de Juiz de Fora em parceira com empresas privadas e prefeitura municipal prev? a cria??o do programa Parceria. O objetivo ? fazer projetos sociais que ajudem as comunidades. Cerca de cem empresas assinaram um termo de ades?o para participar desse trabalho.

Os representantes da iniciativa privada n?o t?m um compromisso de valores ou a?es a serem feitas. Por isso um Conselho (veja v?deo) deve ser criado em janeiro, para que nele sejam discutidas as car?ncias da popula??o. A partir dos problemas apontados, os representantes das empresas esperam discutir formas de levantar recursos e dar melhor qualidade de vida a popula??o.

O promotor de Justi?a do Meio Ambiente e Urbanismo,Julio C?sar da Silva (foto abaixo), afirma que o Parceria entende meio ambiente no seu sentido mais global. "O objetivo n?o ? apenas plantar ?rvores e fazer a?es a?es diretas com a natureza. Nosso foco ? trabalhar com humaniza??o das pessoas que de fato s?o os agentes do meio ambiente" , explica.

O objetivo firmado em ata ? o de "integra??o entre as iniciativas p?blicas e privada, para o desenvolvimento de estudos e a?es inerentes ao bem estar social e preserva??o do meio ambiente" .

O primeira passo ser? a cria??o do estatuto da entidade. Em seguida, o conselho ser? formado. O gerente de meio ambiente de uma das empresas, Carlos Alexandre (foto abaixo) acredita que esse ? um marco para cidade. "Estou certo de que vamos promover v?rias a?es para o futuro e que visam a melhorar a qualidade de vida da popula??o" , avalia.

Segundo o Superintendente da Agenda JF, Noraldino L?cio Dias J?nior, as formas de fiscaliza??o tamb?m devem ser alteradas. " Se alguma empresa estiver descumprindo alguma ordem n?o devemos mult?-las e pedir fechamento, mas sim fazer um projeto ambiental que possibilite que ela funcione e continue a gerar empregos" , disse na solenidade de lan?amento do programa.

Para as empresas, essa ? a oportunidade de mostrarem preocupa??o com a responsabilidade social. Os membros do conselho ainda v?o ser escolhidos entre representantes da iniciativa privada e l?deres comunit?rios.

Atrav?s de reuni?es v?o ser definidas as prioridades e como os recursos v?o ser utilizados. A iniciativa foi apoiada, por um dos pais do ambientalismo nacional, Hugo Werneck, que compareceu a solenidade de lan?amento. "Excelente a id?ia e temos que trabalhar a humaniza??o, o respeito a vida. S? assim vamos fazer pol?tica ambiental verdadeira, o principal foco tem que ser o bem estar" , destaca.