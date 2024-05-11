Quarta-feira, 04 de julho de 2007, atualizada ?s 16h37

Mais de 17 mil pneus s?o recolhidos em Juiz de Fora

*Guilherme Ar?as

Colabora??o



Cerca de 17 mil pneus inutilizados foram recolhidos nos dois ?ltimos meses em Juiz de Fora. Os dados foram divulgados nesta quarta, 04 de julho, pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). O material foi levado para o centro de recep??o de pneus inserv?veis, o Ecoponto, que funciona em anexo ? Usina de Reciclagem de Lixo em Nova Benfica.

Cerca de nove mil pneus velhos recolhidos j? foram transportados pela Associa??o Nacional da Ind?stria de Pneum?ticos (ANIP), onde posteriormente s?o utilizados principalmente na fabrica??o de cimento e asfalto.

O restante dos pneus de caminh?es, motos e carros vai ser encaminhado pela ANIP na pr?xima semana.

A coleta fez parte da campanha educativa que o Demlurb realizou sobre os perigos dos pneus em rela??o ao meio ambiente, al?m de servir de combate ao foco do mosquito Aedes Aegypti, respons?vel pela transmiss?o da Dengue.

*Guilherme Ar?as ? estudante de Jornalismo da UFJF