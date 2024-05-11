Quinta-feira, 27 de mar?o de 2008, atualizada ?s 17h27

Mais de 22 mil pneus foram entregues ao Ecoponto nos tr?s primeiros meses do ano

Priscila Magalh?es

Rep?rter



Segundo o gestor ambiental e respons?vel pelo Ecoponto, Nei Del'Duca Brochado, mais de 22 mil pneus foram entregues ao centro de pneus inserv?veis somente nestes tr?s primeiros meses do ano. Para Nei, este n?mero ? reflexo de uma campanha para reduzir os focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti.

"Estamos divulgando qual ? o destino correto dos pneus velhos. E este trabalho est? sendo feito em borracharias, recauchutadoras e tamb?m para os moradores. Percebemos um aumento do n?mero de entregas por causa disso" . A a??o ? vista de forma positiva pelo gestor ambiental. "? importante que eles entreguem. Se todos estes pneus estivessem em circula??o, os focos do mosquito seriam maiores" .

Desde abril do ano passado foram mais de 77 mil pneus entregues. Todos eles s?o enviados para a Associa??o Nacional da Ind?stria de Pneum?ticos (ANIP), em Betim, Minas Gerais. Antes disso, os pneus que ficam no Ecoponto recebem um tratamento de veneno contra a dengue e ficam guardados em local fechado.

Segundo Nei, o Ecoponto ? o ?nico ponto de coleta da regi?o e recebe pneus de toda a Zona da Mata. O centro fica em anexo ? Usina de Reciclagem de Lixo em Nova Benfica.