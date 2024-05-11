Quinta-feira, 27 de mar?o de 2008, atualizada ?s 17h27
Mais de 22 mil pneus foram entregues ao Ecoponto nos tr?s primeiros meses do ano
Segundo o gestor ambiental e respons?vel pelo Ecoponto, Nei Del'Duca Brochado, mais de 22 mil pneus foram entregues ao centro de pneus inserv?veis somente nestes tr?s primeiros meses do ano. Para Nei, este n?mero ? reflexo de uma campanha para reduzir os focos do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti.
"Estamos divulgando qual ? o destino correto dos pneus velhos. E este trabalho est? sendo feito em borracharias, recauchutadoras e tamb?m para os moradores. Percebemos um aumento do n?mero de entregas por causa disso".
A a??o ? vista de forma positiva pelo gestor ambiental.
"? importante que eles entreguem.
Se todos estes pneus estivessem em circula??o, os focos do mosquito seriam maiores".
Desde abril do ano passado foram mais de 77 mil pneus entregues. Todos eles s?o enviados para a Associa??o Nacional da Ind?stria de Pneum?ticos (ANIP), em Betim, Minas Gerais. Antes disso, os pneus que ficam no Ecoponto recebem um tratamento de veneno contra a dengue e ficam guardados em local fechado.
Segundo Nei, o Ecoponto ? o ?nico ponto de coleta da regi?o e recebe pneus de toda a Zona da Mata. O centro fica em anexo ? Usina de Reciclagem de Lixo em Nova Benfica.
