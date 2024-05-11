Segunda-feira, 03 de setembro de 2007, atualizada ?s 15h09

Grupo de trabalho quer a conserva??o da Reserva Po?o D'Anta

Priscila Magalh?es

Rep?rter



A coordenadora do grupo e professora do Instituto de Ci?ncias Biol?gicas da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Bernadete Maria de Sousa, ressalta a import?ncia da presen?a da comunidade, pois este ? um semin?rio participativo. "A reuni?o ? voltada para toda a comunidade do entorno da Reserva e vamos discutir propostas para os problemas encontrados naquele local. Estamos atentos a todas as opini?es que possam surgir" .

Bernadete diz que s?o muitos os problemas ambientais na ?rea. "Entre eles, est?o as antigas ?reas de minera??o, a entrada de pessoas, o desmatamento e o avan?o urbano. Estes fatores justificam o plano de manejo" .

A Reserva foi criada h? 25 anos para proteger seus recursos naturais e permanentes e ocupa uma ?rea de 277 hectares. Ela est? localizada na regi?o leste de Juiz de Fora e, no seu entorno, est?o os bairros Linhares, Vila Alpina, S?o Benedito, Bosque dos Pinheiros, Jardim da Lua, Cojunto JK, Parque Serra Verde, Floresta e loteamento Terras Altas.