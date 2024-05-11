"Produ??o Mais Limpa" Projeto diminui desperd?cio de mat?ria-prima em

empresas e contribui para o Meio Ambiente

Guilherme Oliveira

Colabora??o*

28/07/2007

Despertar empreendedores para quest?es ambientais muitas vezes n?o ? tarefa f?cil. Lucros e redu??o de despesas s?o palavras que, para algumas pessoas, ainda parecem n?o combinar com a preserva??o do Meio Ambiente. Mas a express?o "Produ??o Mais Limpa" (P+L), uma ferramenta da Gest?o Ambiental, que tem como objetivo utilizar recursos naturais de um modo mais s?bio, vem mostrar o contr?rio.

Express?o proposta em 1989, pelo Programa das Na?es Unidas para o Meio Ambiente com objetivo de responder ?s quest?es de como produzir de forma sustent?vel, a P+L ? uma estrat?gia preventiva.

O programa permite que a empresa aumente a efici?ncia do uso de recursos naturais atrav?s da minimiza??o ou reciclagem dos res?duos gerados, propiciando redu??o de custos, de desperd?cios de mat?ria-prima, energia e na diminui??o de riscos ambientais.

Com a inten??o de esclarecer as d?vidas e mostrar a efic?cia da P+L, M?rcio de Oliveira (foto), formado em Engenharia de Produ??o, elaborou em 2006, como trabalho de Conclus?o de Curso, uma cartilha sobre "Produ??o Mais Limpa" e realizou um estudo de caso em um P?lo Moveleiro de Ub?. "Eles alcan?aram resultados muito bons. O grande diferencial ? a simplicidade, pois pode ser feita pelos pr?prios colaboradores das empresas" , diz.

Segundo M?rcio, o consumo de ?gua diminuiu em 85%/ano, enquanto de energia el?trica, 50%/m?s. A gera??o de res?duos de chapa de a?o diminuiu em 87% e a de pol?meros em 85%. Antes o destino dos res?duos eram armazenados aleatoriamente e coletados pelo sistema p?blico de lixo. Depois, os res?duos segregados foram usados como venda para novo uso e reciclagem.

A P+L, geralmente, ? adotada por pequenas e m?dias empresas, pois trata-se de solu?es, muitas vezes, "caseiras" de atingir melhor produ??o sem se descuidar do Meio Ambiente. "Muitas vezes um empreendedor acha que tem que contratar uma consultoria. Mas, na verdade, os pr?prios funcion?rios podem adotar medidas simples para isso. Reduzindo os res?duos ter?o mais lucros, at? mesmo porque a empresa tem a obriga??o de dar um destino a eles e isso tem custo, como panos e estopas contaminados por ?leo, t?m que ser pagos para serem retirados" .

Segundo M?rcio, muitas empresas n?o t?m resultados mais eficientes por desconhecerem o projeto. No site da Federa??o das Ind?strias de Minas Gerais (FIEMG), s?o encontradas as informa?es necess?rias para a implanta??o da P+L.

*Guilherme Oliveira ? estudante de Comunica??o Social da UFJF