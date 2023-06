O Papo de Domingo desta semana é com Thiago Campos Tostes, advogado e sucessor de uma das famílias mais tradicionais da cidade. Sempre muito animado, Thiago é presença marcante nos eventos sociais.

Recentemente, Thiago Tostes recebeu moção de aplauso da Câmara pelo seu trabalho voluntário no projeto social Centro Cultural de Capoeira Abolição. “Fiquei muito feliz por essa iniciativa. As crianças merecem e quero continuar ajudando”.

FOTO: Arquivo Pessoal - Thiago Campos Tostes

Apesar de carregar, com orgulho, o legado do Instituto Cândido Tostes, no momento Thiago tem se dedicado aos seus projetos pessoais e pretende inaugurar, em breve, uma franquia de uma importante grife nacional.

Sobre morar na cidade, Thiago Tostes afirma que não existe outra cidade melhor para se morar, “apesar da economia não gira como deveria. Ainda falta muito investimento nos setores públicos e privados, além disso a administração atual precisa evoluir muito”.

FOTO: Arquivo Pessoal - Thiago Campos Tostes

Ping Pong

Líder político: O Governador Romeu Zema

Momento mágico: Quando ingressei na Faculdade de Direito

Lugar marcante: Morro de São Paulo, na Bahia

Prato preferido: Gnocchi

Sobremesa: Petit Gateau e Profiteroles

Lazer: Andar com meu Porsche, admirando as ruas de JF

Viagem inesquecível: Um cruzeiro que fiz com a minha mãe

Perfume: One Million, do icônico Paco Rabanne

No Foco

Encontro em Brasília

O deputado Noraldino Júnior clicado com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, durante encontro para tratar sobre projetos para Juiz de Fora e a Zona da Mata.

Na reunião, Alckmin destacou o Desenrola Brasil, um programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas, com previsão de início já no próximo mês, e que pode beneficiar, por exemplo, a população de Juiz de Fora.

Alckmin também fez o anúncio de apoio a entidades filantrópicas da cidade, como o Hospital Maria José Baeta Reis, sede da Ascomcer (Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora); Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus; Instituto Brasileiro de Gestão da Saúde (IBG Saúde); Associação dos Hemofílicos de Minas Gerais; Associação dos Cegos; Santa Casa; Hospital Ana Nery; Hospital São Vicente de Paulo e APAE.

O vice-presidente também anunciou que a cidade foi contemplada com 12 novas vagas para o programa Mais Médicos, além do piso da enfermagem.

FOTO: Jorge Júnior - .

Em clima do Dia dos Namorados

Beatriz Exposto e Diogo Paris, curtindo o feriado no Clássico Beach Club, na Praia da Barra, no Rio.

Karla e Luiz Antônio Naresi Júnior, no Pátio Mirador

FOTO: Jorge Júnior - .

FOTO: Jorge Júnior - .

Congresso no Rio

Na última quarta-feira, 7 de junho, o Morro do Corcovado, no Rio, serviu de cenário para a cerimônia de abertura do Congresso Brasileiro de Obesidade e Síndrome Metabólica, reunindo mais de dois mil participantes, entre eles, o coordenador de Medicina da Unipac Juiz de Fora, Rodrigo Moreira, que se destacou como o presidente da Comissão Científica do Congresso. Destaque para a linda cerimônia realizada pelo padre Omar, além da iluminação especial do Cristo Redentor, destacando as cores da campanha "Obesidade - um outro jeito de olhar".

FOTO: Arquivo Pessoal - Rodrigo Moreira, coordenador de Medicina da Unipac Juiz de Fora

FOTO: Jorge Júnior - .

Festival em Mercês

A equipe do Empório Vó Olívia que participou do 5º Festival Gastronômico de Mercês.

FOTO: Jorge Júnior - .

Giro…

Dia 22 de junho, no Olympo Centro Cultural, às 18h, Diogo Souza Gomes (CEO da Souza Gomes e referência nacional no Marketing de Experiências) e Ricardo Nunes, eleito maior vendedor do mundo pelo Guinness Book vão falar no Conecte-se. Imperdível.

A autora e professora de Tradução Literária da UFJF, Carolina Alves Magaldi autografa, quinta-feira, a partir das 19h, na livraria Planet JF, o romance Young Adult de estreia, intitulado “Dharma”.

Quem comemorou 50 anos foi a competente jornalista Andreia Nascimento. A fotógrafa Carmelita Lavorato faz aniversário hoje.

FOTO: . - Sintec

Terça-feira, no Bairro São Dimas, a prefeita Margarida Salomão inaugura a Quarta Adutora, que irá garantir o abastecimento de água potável pelos próximos 70 anos para a cidade.

Desde 2017, o Banco Mercantil tem conduzido o processo de transformação da sua rede de atendimento para a modalidade paperless (sem papel), por meio do uso de tablets e plataforma digital, dispensando a impressão e o armazenamento de documentos. Com isso, a instituição reduziu o consumo de 14,45 toneladas de papel somente em 2022. Aplausos.

O show mais pedido do ano já tem data marcada para acontecer em Juiz de Fora: no sábado, 26 de agosto, chega à cidade “Solteiro Não Trai”, 'label' dos fenômenos do sertanejo da atualidade, Ana Castela e Gustavo Mioto com o KVSH, um dos maiores expoentes da música eletrônica brasileira. A festa acontece no Terrazzo, a partir das 20 horas.