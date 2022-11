Frame de vídeo - Coletiva nesta terça (1°) na PJF

A prefeita Margarida Salomão (PT) recebeu à imprensa nesta terça-feira, 01, para falar de dois assuntos: orçamento do Município para 2023 e a eleição de Lula para a presidência e os impactos para Juiz de Fora. Sobre o orçamento, antecipamos essa notícia aqui da previsão de cerca de R$ 3 bilhões em arrecadação. E, por outro lado, R$ 117 milhões de déficit.

A Prefeita disse que vai fechar o ano de R$ 54 milhões de déficit para zero e ainda elencou onde pretende investir em 2023.

Sobre a vitória do presidente Lula, Margarida disse que a cidade ganhará com maior aporte de recursos do Governo Federal.