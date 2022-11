Arte Acessa - Coluna

O projeto da vereadora Kátia Franco Protetora (Rede), aprovado na Câmara Municipal, que dispões sobre a obrigatoriedade da prestação de socorro aos animais atropelados foi vetado pela prefeita Margarida Salomão (PT). O motivo alegado, que foi divulgado no Atos do Governo deste sábado, 19, é a inconstitucionalidade da matéria.

A justificativa aponta que a competência para legislar sobre trânsito é privativa da União, de acordo com o art. 22, XI, da CF/88. O texto diz ainda: “Ademais, há norma municipal prevendo multa para maus tratos aos animais em Juiz de Fora, qual seja, a Lei nº 12.345/2011, pela qual qualquer pessoa que praticar maus tratos aos animais em Juiz de Fora poderá ser punida e multada, o que já contemplaria a situação disposta no art. 5ª e parágrafos do Projeto de Lei nº 122/2021. É inconstitucional a criação de multa para atos cometidos pelos motoristas que transitam nas vias públicas de Juiz de Fora, através de Lei Municipal, como pretende o art. 5º do Projeto de Lei sob análise. Isto é, ao estabelecer sanções ao motorista dos veículos envolvidos em acidentes com animais, quando em trânsito pela via pública, o dispositivo do projeto aprovado transbordou os limites legislativos atribuídos ao Município pela Constituição Federal na medida em que passou a qualificar a norma como preceito de trânsito. Logo, considerando a competência privativa da União para legislar sobre trânsito, de acordo com o art. 22, XI, da CF/88 e a existência do Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais no Município de Juiz de Fora, o veto parcial ao presente Projeto de Lei é medida que se impõe”, conclui a argumentação jurídica da Prefeitura.

Esse conflito constitucional, frequentemente, é visto nos vetos do Executivo. Muitas vezes para não atrapalhar o trâmite do vereador, o jurídico do Legislativo procede com o entendimento de que o projeto deve seguir seu curso. Mas, eventualmente, ao chegar na Procuradoria da Prefeitura, os projetos são barrados.

Agora, o projeto retorna para discussão na Câmara e os vereadores podem ou não manter o veto da Prefeita. Quebrando o veto, o presidente da Casa, Juraci Scheffer, é obrigado a promulgar a lei, que passa a valer até que o Município recorra as instâncias legais para mostrar o avanço na legislação determinada pelo legislativo municipal. E nessa briga jurídica, centenas de projetos se perdem entre sua constitucionalidade e sua eficácia na prática, que acaba sendo ignorada pelo Executivo. E é assim há muitos anos.

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Academia de ginástica | Adotar | animais | Câmara | Câmara de Sorocaba | Câmara municipal de sorocaba | Comissões | Condenados | Derruba | Executivo | Lei de Diretrizes Orçamentárias | Manga | Maus-Tratos | Profissional essencial | Proíbe | projeto | Projeto de Lei | serviço | Sorocaba | Vereador | Veto