Consta no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) o julgamento feito pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal nesta quarta-feira, 14, em Belo Horizonte com a absolvição de todos os policiais envolvidos na troca de tiros no estacionamento do Hospital Monte Sinai entre policiais de São Paulo e de Minas Gerais, que aconteceu em outubro de 2018.



Na ocasião, duas pessoas morreram e foram apreendidos cerca de R$ 15 milhões, sendo que a maioria era notas falsas. Os tiros começaram por causa de um "desacerto" por causa do dinheiro que um doleiro levava.

Ao todo, 9 policiais e 2 empresários de São Paulo, além de 5 policiais, 1 empresário, 1 advogado, 1 motorista, 1 comparsa e outra pessoa ainda não identificada de Minas Gerais foram denunciados no crime.



Todos os acusados foram absolvidos da imputação pertinente ao crime de latrocínio, mas condenados por tentativa de estelionato, tentativa de lavagem de capitais e associação criminosa com emprego de arma de fogo.

O TJMG parece ter revisto esta decisão , uma vez que foi divulgado o provimento dos recursos das defesas, o que indica a absolvição de todos .

Leia mais em Ricardo Ribeiro

Tags:

Cascadura | Cultura di cavalcanti | Dpolar | empresário | estrada | Geral | morte | PENITENCIÁRIA | Polícia lazio mussolini | Rio de Janeiro | São Paulo | turista americano | VI