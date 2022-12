A prefeitura de Juiz de Fora publicou nesta terça-feira, 27, no Atos do Governo, assinada pela prefeita Margarida Salomão, o lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) ou Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCSIP), para 2023 com os devidos reajustes.

Mas, a publicação saiu com um erro importante. A informação diz que o Imposto pode ser pago à vista com desconto de 5,9% entre os dias 09 de janeiro até o dia 02 de fevereiro, disponível no site da Prefeitura de Juiz de Fora ou no Departamento de Atendimento ao Cidadão, desde que na data de pagamento não existam débitos relacionados à inscrição imobiliária do imóvel.

Na verdade, o desconto será de 10% para pagamento à vista. Como foi acordado entre os vereadores e votado na Câmara Municipal agora em dezembro.

Outra informação, que não está no Atos e que apuramos aqui na Coluna. O reajuste do IPTU em 2023 será de 5,9%, o índice do Imposto Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado para medir a inflação. Esse índice foi o registrado nos últimos 12 meses.

Quem optar pelo parcelamento pode fazer em até 10 parcelas, com vencimento todo dia 20, a partir de 20 de março.

FOTO: Redação Acessa.com - IPTU

