Nesta quarta-feira, 28, publicamos aqui na Coluna a informação de que o orçamento de 2023 foi reprovado pela Câmara Municipal de Mar de Espanha por 5 votos a 4 e a Prefeitura divulgou uma nota informando que esse veto traria sérias consequências para o atendimento da população em todas as áreas, praticamente.

O advogado Ângelo Cabral, que representa os 5 vereadores que votaram contra a peça orçamentária explica, também em nota, a versão para o veto, segundo os parlamentares e diz que toda a confusão tem sido causada pelo Executivo. Veja abaixo a resposta e o outro lado do assunto.



Em primeiro lugar, falta com a verdade o Prefeito e sua assessoria, quanto à afirmação de que o caos será instalado em Mar de Espanha em razão da reprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual) sendo que a própria LDO(Lei de Diretrizes Orçamentárias), juntamente com a Lei Orgânica do Município e a própria Constituição Federal trazem mecanismos para que essa situação seja controlada e serviços públicos não sejam afetados.

As questões que a Prefeitura e seus asseclas, sejam por covardia sejam por incompetência, não esclarecem para a população e fazem todo esse teatro de pânico e caos são:

1 - Porque não se colocou em votação por artigo para a aprovação parcial da LOA?

2 - Porque foi apresentada a LOA em desacordo com a LDO?

3 - Porque o substitutivo apresentado pelo Prefeito em 26/12, que atendia parcialmente a LDO e seria rejeitado somente o art.5, foi retirado de pauta para votação do projeto original cheio de falhas?

4 - PORQUE NÃO FOI APRESENTADO ATÉ AGORA NOVO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA QUE ESTEJA DE ACORDO COM A LDO E NÃO INVADA PRERROGATIVAS DOS VEREADORES SOBRE A APRECIAÇÃO DE ABERTURA DE CREDITOS SUPLEMENTARES/ESPECIAIS?

Cumpre esclarecer que estamos averiguando denúncias de que a Prefeitura, já a partir do dia 27/12/22, estaria deixando de atender a população e comunicando a hospitais e serviços essenciais de saúde a suspensão de repasses, antes de qualquer efeito a ser verificado pela reprovação da LOA, com intuito de culpar indevidamente os Vereadores pela própria omissão.

A verdade é que se o CAOS for instalado será por negligência, imprudência, omissão ou incompetência do Poder Executivo, o que pode ser atestado, por exemplo, pela necessidade de, por duas vezes em menos de 30 dias, ser efetuada a abertura de credito suplementar para quitação da folha de pagamento do funcionalismo em Novembro e em Dezembro de 2022.

Justamente por isso os Vereadores insistem em ser necessária a apreciação pelo Legislativo de Abertura de Credito Suplementar/Especial pelo Executivo, sendo esse o único impasse para aprovação da Lei:

A PREFEITURA QUER A APROVAÇÃO AUTOMÁTICA DO LEGISLATIVO DE TODA ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR E OS VEREADORES QUEREM RESPEITO AS SUAS PRERROGATIVAS DE FISCALIZAR INCLUSIVE A ABERTURA DE CREDITOS PELO EXECUTIVO.

Ora se não existe nenhum fato obscuro e se não existe nenhum mal feito pelo Executivo Municipal, porque todo esse teatro somente para retirar da Câmara de Vereadores a necessidade de aprovação de abertura de credito suplementar ou especial?

Já dizia do ditado, quem não deve não teme.



Situação idêntica a todo esse teatro se deu com o requerimento de abertura da CPI Covid, enveredaram todos os esforços para que não fosse realizada ou para garantir que somente a base aliada estivesse a frente das apurações, fato que causa muita estranheza para a população que não é influenciada diretamente pelo grupo político atualmente no poder.

Assim, respondida as questões e apresentado novo Projeto de Lei Orçamentária que atenda primeiramente a LDO e que não retire Prerrogativas dos Vereadores e da Câmara Municipal, não há porque ser rejeitado o projeto.

Assim, de forma sintética, era o que nos cumpria esclarecer nos colocando a disposição para esclarecimentos mais aprofundados sobre o tema.

Juiz de Fora, 29 de Dezembro de 2022

Dr. Angelo J Cabral

OAB/MG 150.704





