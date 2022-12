A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), sancionou nesta sexta-feira, 30, a lei que define o orçamento do Município para 2023. Segundo o texto, as receitas estão estimadas em R$2.997.976.486,61 (dois bilhões, novecentos e noventa e sete milhões, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) e as despesas em R$3.114.976.486,61 (três bilhões, cento e quatorze milhões, novecentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).



Como mostramos aqui na coluna, um déficit de cerca de R$ 117 milhões. O texto detalha ainda os gastos:

O Orçamento Fiscal - R$1.325.093.555,69 (um bilhão, trezentos e vinte e cinco milhões, noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos);



- Orçamento da Seguridade Social - R$1.695.652.930,92 (um bilhão, seiscentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e cinquenta dois mil, novecentos e trinta reais, e noventa e dois centavos);



- Orçamento de Investimentos - R$94.230.000,00 (noventa e quatro milhões, duzentos e trinta mil reais).

A prefeita, no entanto, vetou duas emendas aprovadas na Câmara Municipal sob o argumento de que elas criam despesas sem apresentar recursos para esses gastos.



A Emenda 11037, que destina-se à implantação da UPA no Bairro Grama, região Nordeste do município, tendo em vista a dificuldade no deslocamento dos moradores da região até as UPAs mais próxima e a emenda parlamentar conjunta 11063 destinada à manutenção/adequação do espaço físico do futuro ambulatório de especialidades médicas para atendimento 100% SUS do Hospital São Vicente de Paulo - HSVP, atendendo a população de Juiz de Fora e região polarizada, ampliando a oferta de serviços como consultas especializadas e exames de apoio ao diagnóstico.

