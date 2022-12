O presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora no biênio 2021-2022, Juraci Scheffer (PT), conversou com a Coluna e falou sobre o período que esteve à frente da administração da Casa Legislativa.

Ele será substituído a partir desta segunda-feira, 01 de janeiro, pelo vereador José Márcio Garotinho (PV), que assume o biênio 2023-2024.



Juraci considerou que o trabalho coletivo foi sua principal conquista, o que, segundo ele, possibilitou a construção do primeiro plano estratégico da Câmara Municipal de Juiz de Fora baseado em três pilares: missão, valores e visão. A missão, estar mais próxima da população. Nesse ponto, o vereador ressalta as melhorias feitas para facilitar o acesso das pessoas ao prédio da Câmara. Um exemplo, foi o poste retirado em frente do imóvel, investimentos no piso, a estrutura interna de um modo geral.



O presidente da Câmara considera que ter dado voz a todos os servidores e os principais representantes da sociedade civil foi fundamental para criar um ambiente favorável no Legislativo.

A única mudança que diz não ter conseguido implantar foi a mudança do prédio da Câmara Municipal para o local onde funciona ainda o Fórum Benjamin Colucci. O que, acredita, deve acontecer em breve.

Nesse período, o legislativo perdeu seu servidor mais antigo, Raimundo Nonato, que foi homenageado com o nome do Salão Nobre.



A otimização do prédio do INSS, do outro lado do Parque Halfeld, também foi destacado. O aproveitamento do espaço para os servidores, como da Comunicação, e do Sedecom, serviço de atendimento ao consumidor. Aliás, na área da Comunicação, Juraci se orgulha do investimento que destinou para esse setor com as melhorias na infraestrutura para os profissionais, como estúdio e equipamentos.



Em relação a parte política, o presidente Juraci Scheffer citou a facilidade que criou para que os vereadores exercessem seu trabalho, nas comissões, nas ruas e nas audiências públicas. Ele que foi eleito por unanimidade tinha esse compromisso de tratar todos os parlamentares sem distinção e garante que conseguiu atingir também esse objetivo.



No que diz respeito a relação com o Executivo, Juraci Sheffer se orgulha de ter possibilitado que a prefeita Margarida Salomão (PT) aprovasse projetos importantes para o desenvolvimento da cidade. O vereador diz que não é fácil lidar com 19 vereadores em 14 partidos diferentes, pensamentos distintos. Mas, ultrapassou as barreiras e uma eleição com 11 parlamentares candidatos.

Juraci se volta agora quase que exclusivamente para as ações do seu mandato, que ficaram divididas com as funções de presidente.



Na sua gestão, no fim dela, os vereadores aprovaram o aumento de mais 4 cadeiras para as eleições de 2024, onde serão eleitos 23 vereadores, que assumem em janeiro de 2025.

Leia mais em Ricardo Ribeiro