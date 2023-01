A posse do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), neste domingo, 01, marcou um novo discurso e direcionamento político para o segundo mandato. Zema e o vice-governador Mateus Simões (Novo) tomaram posse na sede do Legislativo mineiro e governarão Minas Gerais pelos próximos quatro anos, até 31 de dezembro de 2026.

A dobradinha do mesmo partido ao contrário do primeiro mandato quando o vice-governador foi Paulo Brant do PSDB pode criar uma falsa impressão de que o NOVO voltou a sua origem quando o discurso era separa o “joio” do “trigo”, ou seja, um partido diferente de todos os outros carregados com seus vícios históricos.

Tanto não é assim, que o discurso do governador neste domingo deu o tom de um mandato voltado para o relacionamento político mais próximo com os aliados. E não são poucos: 10 partidos apoiam à sua segunda gestão. Há 4 anos era apenas o próprio partido NOVO. Zema tem a seu lado o PP, Podemos, Solidariedade, Patriota, Avante, PMN, Agir, DC, MDB e, claro, o Novo.

Todas essas siglas elegeram 22 deputados estaduais. Para garantir aprovação em projetos na Assembleia ele precisa de mais 17 para completar os 39 votos necessários.

Em seu discurso, Zema se direcionou aos parlamentares:

“ O meu compromisso é fazer um governo muito melhor do que o primeiro. Para isso, conto com o auxílio e contribuição dos senhores e senhoras”.

Zema citou como prioridade para 2023 a aprovação do projeto de lei que autoriza o Estado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O projeto está parado desde o final de 2019 na ALMG.

O governo conseguiu a autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para a adesão ao programa, mas por tratar-se de uma liminar do ministro Nunes Marques, mas quer consolidar a autorização com a aprovação do projeto de lei pelos deputados estaduais.

O governador colocou como metas a conclusão dos seis hospitais regionais, inclusive o de Juiz de Fora, o aumento do efetivo das forças policiais e a recuperação das rodovias estaduais, entre outros projetos.

Essa versão 2023 do governador Romeu Zema será importante também para o tornar, naturalmente, candidato à presidente em 2026. Como se diz, esse é o sonho de 11 em cada 10 integrantes do partido NOVO, que vão negar agora quando questionados. Nos bastidores, no entanto, essa é a meta para o futuro, mas para isso é preciso fazer um governo de excelência, agora sem a sombra do antecessor Fernando Pimentel (PT), usado quase sempre como comparação para o que foi feito nos últimos 4 anos.

